Apple pourrait faire son entrée dans le secteur des prothèses auditives

Lorsque l’entrée d’un géant de la technologie comme Apple sur un marché représente sa libération de l’exploitation, ce marché doit être vraiment cassé, pourtant l’approbation annoncée par la FDA de la fonction d’aide auditive dans les derniers écouteurs AirPod semble représenter exactement cela. Le secteur des appareils auditifs numériques est connu pour ses pratiques commerciales douteuses et ses prix exorbitants, donc malgré toute la notoriété d’Apple, la nouvelle pourrait en fait représenter un bond en avant pour les consommateurs de ce secteur. Nous devons cependant nous demander, si Apple est désormais le bon gars, où le monde de l’électronique a-t-il pu aller si mal ?

Il y a quelques décennies, vos grands-parents avaient une simple prothèse auditive analogique, généralement un petit circuit à transistor et peut-être avec une sorte de filtrage analogique. Les prothèses numériques avec des algorithmes DSP pour détecter la parole sont arrivées dans les années 1990, et à partir de là, un marché s’est développé dans lequel leurs prix élevés ne correspondaient plus au coût de la technologie ou du logiciel utilisé. Au Royaume-Uni du moins, ces prothèses étaient vendues de manière agressive aux personnes âgées comme étant moins encombrantes ou meilleures que les prothèses du National Health Service, et si vous aviez une personne âgée dans la famille, il était courant de voir des pages et des pages de courrier indésirable ciblé proposant des plans financiers douteux pour les payer.

La question est donc de savoir pourquoi la communauté open source n’a pas relevé le défi, étant donné qu’une aide auditive moderne est dotée d’un microcontrôleur et d’un DSP relativement bon marché. La réponse est oui, même si le Tympan semble être un bibelot trop cher pour ce que c’est et le LoCHAid et Plateforme de parole ouverte semblent avoir coulé sans laisser de traces. Pouvons-nous faire mieux ?

En-tête : Gregory Varnum, CC BY-SA 4.0 .