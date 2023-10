Jeudi, la Commission américaine du commerce international a déterminé qu’Apple avait violé un brevet détenu par la société de technologie médicale Masimo. Cette infraction pourrait potentiellement entraîner une interdiction d’importation sur des modèles spécifiques d’Apple Watch.

En 2021, Masimo a déposé une plainte auprès de la Commission, alléguant qu’Apple avait copié sa technologie de mesure de l’oxygène dans le sang dans son oxymètre de pouls sur la plupart des nouveaux modèles du Apple Watch depuis 2020, à commencer par la Série 6.

Selon la Commission, cette décision violait le droit commercial américain et a conduit à l’émission d’une ordonnance d’exclusion limitée. Cela signifie qu’il pourrait y avoir une interdiction d’importation sur des modèles spécifiques d’Apple Watch importés aux États-Unis. Apple a annoncé son intention de faire appel de la décision de l’agence.

L’administration Biden a 60 jours pour décider d’opposer ou non son veto à l’interdiction d’importation avant que la décision n’entre en vigueur.

Apple dispose de quelques options potentielles pour éviter une interdiction. Ils pourraient modifier le logiciel afin qu’il n’utilise plus la technologie contestée de Masimo, ou négocier un règlement civil avec Masimo.

Les deux sociétés se sont engagées dans des batailles juridiques au cours des dernières années, Masimo accusant Apple d’avoir volé sa technologie et débauché ses employés.

Le directeur général de Masimo, Joe Kiani, a déclaré dans sa déclaration : « Même la plus grande entreprise du monde n’est pas au-dessus des lois ». Cependant, selon Apple, « Masimo a tenté à tort d’utiliser l’ITC pour priver des millions de consommateurs américains d’un produit potentiellement vital, tout en ouvrant la voie à sa propre montre qui copie Apple ».

Masimo n’est pas la première entreprise à accuser Apple de vol de technologie, bien qu’Apple n’ait jamais admis aucune de ces allégations et ait déclaré que la plupart des brevets pour lesquels ils étaient violés étaient “trop ​​vastes”. Une société nommée AliveCor avait précédemment accusé Apple d’avoir volé sa technologie de détection de la santé et l’avait également poursuivie en justice. Cependant, cette allégation n’a pas non plus entraîné de conséquences négatives pour Apple, car ils ont rapidement pu faire appel et éviter les accusations.