Apple pourrait fabriquer ses propres Mac à faible coût, de type Chromebook

Apple peut être réfléchir à des façons d’offrir des ordinateurs portables moins chers et plus épurés que sa gamme MacBook Air existante. Comme le rapporte DigiTimes (via MacRumeurs), les sources de l’industrie spéculent Apple pourrait travailler sur un produit moins coûteux version de ses MacBook qui rivaliser sur le marché encombré des Chromebooks.

Il n’y a pas beaucoup de détails sur ce à quoi ressemblerait cet appareil, à part en conservant le boîtier métallique habituel. Sinon, l’appareil utiliserait moins cher matériaux et composants pour ses composants internes. En ce qui concerne la date de sortie, DigiTimes a déclaré que : car il n’y a pas eu beaucoup d’activité chez les principaux fournisseurs Apple comme Foxconn, il n’y a aucune bonne raison de s’attendre à voir un MacBook ultra bon marché au début de 2024. Cela signifie une fenêtre de sortie fin 2024 au plus tôt, si jamais.

C’est la première fois que quelqu’un fait allusion à un Chromebook de style Apple, donc le manque de détails n’est pas trop surprenant. La rumeur doit être prise avec suffisamment de sel, mais elle constitue une expérience de réflexion intéressante. Gizmodo a contacté Apple pour obtenir des commentaires, mais nous n’avons pas immédiatement reçu de réponse.

Apple n’est pas du genre à singeer la concurrence sans ajouter une touche de marque . Après tout, c’est comme ça que nous avons eu le prochain Casque Vision Pro à 3 500 $ que la société de Cupertino espère révolutionner la VR, du moins pour ceux qui peuvent se le permettre. Entre-temps, on attend toujours l’iPhone SE4 d’Apple pour un retour aux iPhones moins chers, mais Apple ne semble pas trop intéressé par le marché ultra bon marché.

Le géant de la technologie s’est distancé des non-Apple- silicium de marque, et il est difficile de voir l’entreprise j’y reviens, même pour créer une nouvelle marque d’ordinateurs portables ultra bon marché. Actuellement, la version la moins chère du MacBook Air équipé de M1 commence à 999 $. Le MacBook Air alimenté par M2 est déjà envisagé l’un des meilleurs ordinateurs portables pour son prix. Il y a un version 15 pouces sorti cette année plus des Airs propulsés par M3 qui descendent le brochet. Pour descendre en dessous de 1 000 $, Apple devrait sacrifier beaucoup par rapport à sa conception actuelle.

Les Chromebooks sont un pilier de conception d’ordinateur portable simplifiée pour l’âge scolaire. Nous avons constaté que les Chromebooks ont tendance à s’orienter davantage vers le niveau bas de gamme de la puissance des ordinateurs portables classiques avec Acer a même surnommé l’un de ses derniers modèles un « Chromebook de jeu ». Ensuite, vous avez également des non-Chromebooks qui entrent également dans la catégorie de moins de 1 000 $, comme le Ligne Microsoft Surface Laptop Go qui n’exécute pas un ChromeOS épuré.

Si Apple pouvait d’une manière ou d’une autre rendre son MacBook encore plus mince et épuré, n’importe quel bon marché Un ordinateur portable capable de prendre en charge la vitesse et la convivialité des puces et du système d’exploitation natifs d’Apple aurait un avantage majeur par rapport aux limitations natives de ChromeOS basé sur Linux, qui fonctionne principalement sur le navigateur Chrome.

Le saut d’Apple dans les Chromebooks pourrait également intervenir à un moment important pour le marché des ordinateurs portables ultra bon marché. Les expéditions de Chromebooks ont considérablement augmenté au cours des deux premières années de la pandémie, mais la croissance a ralenti en 2022. Le journal de Wall Street a rapporté le mois dernier que les éducateurs de tout le pays sont faire face aux promesses creuses des Chromebooks. De nombreux districts scolaires qui ont acheté des milliers de Chromebooks en 2017 et 2018 constatent que leurs appareils sont en train de disparaître. Google support terminé pour 13 modèles cette année et 51 modèles l’année prochaine. Le groupe de recherche d’intérêt public américain supplié Google pour prolonger la durée de vie des 13 modèles de Chromebook de 2023, mais en vain.

Apple a un historique relativement solide en matière de prise en charge de matériels plus anciens, mais il n’est pas clair si ces types d’appareils répondraient aux besoins des écoles. Bien qu’il n’y ait pas de durée de vie garantie pour de nombreux appareils, la durée de vie habituelle des mises à niveau du système d’exploitation est d’environ cinq à sept ans, mais la société prend toujours en charge les mises à jour de sécurité sur les appareils qui ne sont plus activement vendus. Apple ne prend plus en charge macOS 10.15 Catalina, mais tout MacBook Pro 2013 ou version ultérieure peut toujours techniquement exécuter macOS 11, au moins jusqu’à ce qu’Apple mette fin à la prise en charge de ce système d’exploitation en novembre.