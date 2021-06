Apple pourrait explorer la possibilité d’iPad Pro plus grands, 14″ et même 16″

Le rapport financier d’Apple pour le deuxième trimestre 2021 a montré que les revenus générés par les ventes de Mac et d’iPad ont augmenté de manière significative par rapport à l’année dernière – les Mac ont atteint 9,10 milliards de dollars (+70,1% en glissement annuel), les iPads suivaient de près avec 7,8 milliards de dollars (+78,9%) .

Ainsi, Apple doit réfléchir à des moyens de maintenir cette croissance et une option pourrait être des iPads géants. BloombergMark Gurman rêvait d’iPad 14″ et même 16″ dans son hebdomadaire Allumer bulletin. Mais c’est plus qu’un vœu pieux.

Selon Gurman, les ingénieurs et les concepteurs d’Apple explorent les possibilités des iPads plus grands. Cependant, ce sera un long rêve car ceux-ci n’arriveront pas avant plusieurs années.

La préoccupation immédiate d’Apple est de terminer le rafraîchissement de la série iPad Pro pour 2022. Seul le modèle 12,9″ lancé avec un écran mini-LED, le 11″ manqué en raison de pénuries d’approvisionnement. De plus, ces panneaux mini-LED 14″ et 16″ iront aux nouveaux MacBooks qui sont attendus plus tard cette année.

Une fois que la chaîne d’approvisionnement pour ceux-ci sera sur pied, Apple pourrait commencer à penser à augmenter la capacité pour avoir suffisamment de panneaux pour les plus grands iPad Pro également. Ou ce mouvement peut ne jamais venir – les entreprises construisent des prototypes pour explorer différentes possibilités, seules certaines d’entre elles sont jugées suffisamment bonnes pour devenir des produits réels.

La convergence continue d’iPadOS et de macOS et le passage aux chipsets Apple M1 pour les deux, ainsi que l’introduction du clavier magique, ont vraiment brouillé les frontières entre les iPad Pro et les MacBook. Cependant, le plus grand iPad Pro a un écran de 12,9 pouces, plus petit que le plus petit MacBook actuellement disponible (13,3 pouces).

Comme le souligne Gurman, iPadOS est toujours à la traîne de macOS en termes de prise en charge des applications et de gestion du multitâche. La possibilité d’exécuter des applications macOS sur l’iPad avec des fenêtres librement redimensionnables pourrait vraiment transformer les tablettes Apple.

