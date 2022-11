Apple pourrait être à court d’iPhone en raison des perturbations de l’usine en Chine

Quelques semaines après avoir exprimé son optimisme sur l’économie mondiale et ses activités, Apple dimanche averti que ses ventes serait en deçà des attentes car une usine clé d’iPhone en Chine avait été fermée par une épidémie de coronavirus. Le changement brutal de ses perspectives commerciales est le dernier rappel des risques de la chaîne d’approvisionnement manufacturière concentrée de l’entreprise en Chine. Autrefois une force opérationnelle qui offrait à Apple la flexibilité nécessaire pour que des légions d’employés lancent des iPhones pour répondre à la demande mondiale, sa dépendance à l’égard de la Chine est devenue un handicap car l’engagement du pays envers une politique zéro Covid-19 l’a conduit à verrouiller des villes, des entreprises et usines. À la mi-octobre, le plus grand fabricant d’iPhone d’Apple, Foxconn, a fermé l’usine principale de Zhengzhou alors que les cas de coronavirus augmentaient. Foxconn a fermé l’installation au monde extérieur et a enfermé environ 200 000 travailleurs à l’intérieur de son terrain. La production d’iPhone s’est poursuivie à “une capacité considérablement réduite”, a déclaré Apple dans un communiqué dimanche. La société a ajouté que ses problèmes de production signifieraient que les clients seraient confrontés à des temps d’attente plus longs entre l’achat et la livraison de ses iPhone 14 Pro et 14 Pro Max haut de gamme. “Nous travaillons en étroite collaboration avec notre fournisseur pour revenir à des niveaux de production normaux tout en garantissant la santé et la sécurité de chaque travailleur”, a déclaré Apple dans son communiqué.

Changements de personnalité : De nouvelles recherches suggèrent que la perturbation par Covid des rituels sociaux et des rites de passage a rendu les gens moins extravertis, créatifs, agréables et consciencieux. Le revers d’Apple survient au milieu d’un ralentissement plus important des perspectives de l’industrie technologique. Les actions d’Alphabet, d’Amazon et de Meta ont chuté cette année dans un contexte de ralentissement économique qui a fait chuter les ventes de commerce électronique et de publicité. Le cours des actions d’Apple a chuté mais a évité les fortes baisses de ses pairs en grande partie parce qu’il a continué à générer de solides résultats commerciaux. L’approche de tolérance zéro de la Chine vis-à-vis du Covid-19 a été promue par le plus haut dirigeant chinois, Xi Jinping. Les dirigeants du pays sont restés attachés à cette politique à la suite de l’élection de M. Xi pour un troisième mandat. La présence d’Apple en Chine est si importante que les habitants appellent Zhengzhou “iPhone City”. À plein régime, l’usine Foxconn était capable de produire 500 000 iPhones par jour. Il s’agit de la plus grande usine d’iPhone, qui représente plus de la moitié des ventes annuelles d’Apple. “C’est ce qu’Apple craignait”, a déclaré Wayne Lam, analyste technologique chez CCS Insight. “La Chine ne lâche pas cette politique zéro Covid, et cela va avoir un impact important car ces téléphones haut de gamme étaient le dernier domaine du marché des smartphones qui était en demande.”