Apple pourrait détenir la clé de la signature de Lionel Messi pour l’Inter Miami – rapport

Des marques comme Apple et Adidas pourraient détenir la clé pour que Lionel Messi rejoigne l’Inter Miami.

Le journaliste de football espagnol Guillem Balague a révélé que l’équipe MLS détenue par David Beckham avait fait une offre de contrat à l’Argentin, l’accord impliquant un certain nombre de partenariats de sponsoring compliqués et des incitations comme Apple et Adidas. Ceci est en réponse aux rumeurs selon lesquelles un package financier alléchant aurait été offert à Messi par des clubs d’Arabie saoudite.

L’Inter Miami pense que le seul moyen de rivaliser s’il fait appel à d’énormes marques qui aideront à financer l’accord en échange d’une exposition et d’une collaboration accrues avec l’attaquant.

Messi est disponible en transfert gratuit cet été, son contrat avec le Paris Saint-Germain se terminant fin juin. Le club français a confirmé son départ ce week-end et il a fait sa révérence définitive lors d’une défaite 3-2 contre Clermont Foot.

Barcelone serait également en compétition pour la signature du joueur. Messi est une légende en Catalogne, ayant aidé son ancienne équipe à remporter 10 La Ligas et cinq Ligues des champions pendant son séjour au club.

Messi semble prêt à jouer pour l’Argentine lors des prochains matches amicaux contre l’Australie le 15 juin et l’Indonésie le 19 juin. Une décision sur son avenir devra probablement attendre la fin de ces matches.