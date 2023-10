Apple pourrait conclure un accord de 2 milliards de dollars pour les droits TV des courses de Formule 1

En février dernier, Apple a lancé le Passe de saison MLS – un endroit pour diffuser la Major League Soccer, qui ne nécessite pas d’abonnement Apple TV+ (bien que les abonnés TV+ bénéficient d’une réduction). Cela a apparemment été assez réussi (on lui attribue 1 million de nouveaux abonnés) et Cupertino tente maintenant de conclure un accord similaire et de devenir le détenteur exclusif des droits des courses de Formule 1.

Affaires F1 rapporte que l’accord coûtera à Apple environ 2 milliards de dollars par an, soit le double de ce que le groupe Formule 1 reçoit actuellement pour les droits de télévision mondiaux. Cependant, des accords sont actuellement en cours avec des diffuseurs, de sorte qu’Apple n’obtiendra pas immédiatement tous les droits.

ESPN, propriété de Disney, est l’un de ces diffuseurs, il détient les droits pour le marché américain jusqu’en 2025 – c’est probablement la première fois qu’un accord Apple-F1 peut avoir lieu. L’accord serait d’une durée de 7 ans au cours de laquelle les accords existants avec les diffuseurs expireront progressivement (Apple devrait avoir les droits mondiaux pour lui seul dans cinq ans).

Tim Cook agitant le drapeau à damier au Grand Prix des États-Unis à Austin, Texas 2022

Cela signifie également qu’Apple ne paiera pas immédiatement la totalité des 2 milliards de dollars par an, mais plutôt une fraction de ce montant proportionnelle à la part des droits mondiaux qu’elle contrôle. À titre de comparaison, les droits MLS ne coûtent que 250 millions de dollars par an. Vous pouvez diffuser MLS pour 15 $ par mois ou 29 $ pour la saison complète, les abonnés Apple TV+ bénéficient d’une réduction – 13 $ par mois ou 25 $ pour la saison.

Apple TV+ produit actuellement un film sur la Formule 1 mettant en vedette Brad Pitt, avec Joseph Kosinski dans le fauteuil du réalisateur tandis que Lewis Hamilton, sept fois champion du monde, est l’un des producteurs. Ce film suivra une équipe de course fictive (écrit par Ehren Kruger, qui a également écrit le Top Gun : Maverick scénario), mais TV+ travaille également sur un documentaire centré sur Hamilton.

