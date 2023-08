Apple pourrait bénéficier en Chine des utilisateurs dépensant davantage sur les smartphones

L’augmentation de l’ASP signale que la partie haut de gamme du marché des smartphones reste résiliente et c’est là qu’Apple est en concurrence. En Chine, les téléphones dont le prix se situe entre 600 et 800 dollars et dans la tranche de 1 000 à 1 600 dollars ont enregistré une croissance au premier trimestre de l’année, selon les dernières données disponibles, alors même que le marché global des smartphones a chuté de près de 12 % d’une année sur l’autre, selon IDC.

« Nous prévoyons une augmentation de l’ASP au cours des prochains trimestres, principalement en raison des nouveaux lancements d’Apple et du développement de la stratégie haut de gamme des fournisseurs chinois qui offre des choix phares plus larges », a déclaré Lucas Zhong, analyste de recherche chez Canalys, à CNBC par e-mail.

Le principal challenger d’Apple sur le segment haut de gamme du marché sera probablement Huawei, la société qui a été autrefois le plus grand acteur mondial des smartphones avant que les sanctions américaines ne le coupent de la technologie critique qui paralysait son activité grand public.

Alors que les activités de Huawei à l’étranger ont considérablement diminué, il continue de lancer des téléphones en Chine destinés à la partie haut de gamme du marché.

Huawei et Apple dominent le marché des smartphones haut de gamme. Pour les combinés dont le prix est compris entre 600 et 800 dollars, les deux entreprises détiennent une part de marché de 56 %, et pour ceux dont le prix est compris entre 1 000 et 1 600 dollars, elles détiennent une part de marché de 94 %, selon les données d’IDC.

Huawei est revenu dans le top cinq des fabricants de smartphones en termes de part de marché au deuxième trimestre.

Pour prendre pied sur le marché haut de gamme, les géants chinois des smartphones ont lancé des téléphones pliables, des smartphones dont l’écran peut se plier en deux. Ce sont souvent les téléphones les plus chers du marché.

Huawei a lancé son Mate X3 pliable cette année tandis que Honor, une société dérivée de Huawei, a sorti son appareil Magic V2. D’autres fabricants chinois de smartphones, notamment Xiaomi ont également leurs propres offres pliables.

Apple n’a pas encore de téléphone pliable, mais les analystes affirment que sa solide clientèle peut l’aider à rester compétitif en Chine.

« Le principal défi dans le segment (plus de) 600 $ viendra de Huawei, car le fournisseur est une marque haut de gamme ainsi que la fierté de la nation », a déclaré Will Wong, directeur de recherche senior chez IDC, à CNBC par e-mail.

« Les produits pliables sont une tactique clé des fournisseurs Android pour défier Apple dans le segment premium maintenant, mais la forte adhésion d’Apple aux consommateurs ainsi que le coût élevé (en termes de temps et d’efforts) de quitter l’écosystème d’Apple seront une clé. forteresse pour se défendre contre le nouveau facteur de forme. »