Apple arrêterait la production de son smartphone le moins cher de la série iPhone 12 – l’iPhone 12 mini au deuxième trimestre 2021. Outre l’iPhone 12 mini de 5,4 pouces, Apple avait lancé les iPhone 12 et 12 Pro de 6,10 pouces, et l’iPhone 12 Pro Max de 6,70 pouces en octobre 2020. Plusieurs rapports avaient précédemment indiqué que les ventes de l’iPhone 12 mini d’Apple ont été décevantes par rapport à ses autres frères et sœurs de la série 12 de l’iPhone. Le dernier rapport de la publication chinoise My Reports indique que le mini-modèle ne représente que 6% de ses ventes mondiales. La publication citait le rapport de l’institution d’investissement JPMorgan Chase pour affirmer que la production de l’iPhone 12 mini s’arrêterait au deuxième trimestre 2021.

JPMorgan Chase dans ses dernières prévisions a encore réduit les prévisions de production de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 mini de 9 et 11 millions, respectivement. Le rapport citant l’analyste William Young rappelle également que la demande du marché pour l’iPhone 12 mini est faible et que les ventes mondiales sont trop faibles. Plusieurs critiques ont également souligné que la batterie compacte de l’iPhone 12 mini ne correspond pas au reste des modèles de la même série. Cependant, lors de notre propre examen, nous avons trouvé que la durée de vie de la batterie était certainement acceptable.

Apple avait également mis en place l’iPhone 12 mini avec une baisse de prix temporaire en Inde lors de la vente Amazon Great Republic Day le mois dernier. Son modèle de base de 64 Go se vendait au détail à Rs 64,490 (MRP Rs 69,900). Si le rapport est exact, cela ferait de l’iPhone 12 mini le modèle phare le plus éphémère de l’histoire de l’iPhone. Un ancien rapport avait souligné qu’Apple inclurait quatre modèles de smartphones – iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max dans la prochaine série phare. La société devrait également lancer les appareils en septembre.