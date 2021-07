Apple sera la prochaine cible majeure de la dernière répression américaine contre Big Tech, a prédit vendredi le PDG d’IAC, Joey Levin, sur CNBC.

Levin a déclaré sur « Squawk Box » qu’il pensait que « le prochain d’Apple, et je pense qu’Apple est, à bien des égards, pire » que Google, qui a été poursuivi cette semaine par un groupe de procureurs généraux des États. Les AG ont allégué que l’unité Alphabet avait abusé de son pouvoir sur les développeurs d’applications via son Play Store sur Android.

Apple a « forcé des entreprises à entrer dans le système », a déclaré Levin, dont la société exploite des propriétés Internet, telles qu’Angi, qui ont des applications sur l’App Store d’Apple. « Ils ont un monopole, il n’y a aucun moyen de contourner cela. Et les frais sont exorbitants, et cela se répercute sur tout le monde. »

Apple a fermement défendu ses politiques, affirmant que l’argent qu’il reçoit des commissions sert à maintenir et à sécuriser l’App Store d’une manière qui profite en fin de compte aux créateurs d’applications.

Les procureurs généraux américains « ont bien fait les choses » avec leur nouveau procès contre Google, a ajouté Levin, s’adressant à Julia Boorstin de CNBC de Sun Valley, Idaho, où les PDG des technologies et des médias sont revenus pour une conférence annuelle influente après l’annulation de l’événement de l’année dernière en raison du coronavirus pandémie.

Les représentants d’Apple et de Google n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les procureurs généraux de 36 États et du District de Columbia, issus des deux parties, défient Google dans le cadre d’un procès antitrust. L’affaire est la quatrième poursuite antitrust intentée contre Google par des représentants du gouvernement au cours de l’année écoulée.

Dans un article de blog abordant le nouveau costume, Google a déclaré que l’action ignorait le choix sur Android de Google et le Play Store de la société.

Les régulateurs sont de même après Apple, qui est également poursuivi par des contestations judiciaires et des allégations similaires selon lesquelles les développeurs auraient injustement pris une part importante des paiements via leurs applications par les clients, et des allégations selon lesquelles la société favorise ses propres applications par rapport à celles de ses rivaux.

Barry Diller, président d’IAC et d’Expedia, a déclaré à CNBC en mai qu’Apple surfacturait les entreprises qui ont des applications sur l’App Store du fabricant d’iPhone « d’une manière dégoûtante ». Apple prélève un taux de commission de 30 % sur les transactions in-app pour les grandes entreprises et de 15 % pour certains développeurs plus petits.

Le procès contre Google est le dernier d’une série de défis contre les principaux acteurs technologiques, le président Joe Biden s’apprêtant également à signer un nouveau décret visant à réformer les lois sur la consolidation des entreprises et les lois antitrust.

« Je pense que le monde pourrait utiliser la concurrence. Je pense que le monde pourrait utiliser certaines réglementations à l’échelle de ces entreprises maintenant, il y a beaucoup de pouvoir concentré dans très peu de mains », a déclaré Levin, ajoutant que c’est un travail délicat de mettre en œuvre des réglementations comme ils favorisent fréquemment le titulaire. « Ce sera bon pour l’innovation, s’ils peuvent bien faire les choses. »

Le PDG ne pense pas que la législation antitrust aura un impact sur la capacité d’IAC à se développer, affirmant que la société a scindé toutes ses grandes entreprises, y compris Match Group et Vimeo, et se concentre sur la reconstruction en acquérant « de nouvelles entreprises dans de nouveaux domaines ».

Pour l’avenir, Levin a déclaré que l’incubateur d’IAC se concentre sur les développements de la blockchain et des contrats intelligents, qualifiant la technologie de « nouvelle vague de transformation passionnante ». Blockchain, qui stocke les données dans des blocs qui sont ensuite enchaînés, est le grand livre numérique derrière les crypto-monnaies telles que le bitcoin. Les NFT, ou jetons non fongibles, sont des contrats intelligents qui certifient de manière unique les actifs numériques.

« Ce que je pense que nous allons probablement faire, c’est faire évoluer l’incubateur pour qu’il se concentre exclusivement ou de manière significative sur des choses qui impliquent la blockchain et les contrats intelligents », a déclaré Levin. « De nouvelles entreprises seront formées et de nouvelles idées ou approches des choses seront formées, et je pense que nous aimerions commencer à expérimenter là-bas. »