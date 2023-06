Apple peut-il sauver le métaverse ?

Le métaverse fait l’objet d’un intérêt accru et de l’objectif ambitieux des grandes entreprises technologiques depuis quelques années.

Le métaverse — un espace en ligne partagé intégrant des graphiques 3D où les utilisateurs peuvent interagir virtuellement — fait l’objet d’un intérêt accru et de l’objectif ambitieux des grandes entreprises technologiques depuis quelques années.

Le changement de marque de Facebook en Meta est l’exemple le plus clair de cet intérêt. Cependant, malgré les milliards de dollars investis dans l’industrie, le métaverse n’est pas encore devenu courant.

Après les combats Meta a été confronté à la stimulation de l’engagement des utilisateurs, beaucoup ont considéré le métaverse comme une technologie viable dans un avenir proche. Mais le paysage technologique évolue rapidement et de nouvelles avancées peuvent changer rapidement les perceptions et les réalités.

Annonce récente d’Apple concernant le casque de réalité mixte Vision Pro lors de sa conférence mondiale annuelle des développeurs – le plus grand lancement de l’entreprise depuis la sortie de l’Apple Watch en 2015 – pourrait être la bouée de sauvetage dont le métaverse a besoin.

À propos de VisionPro

Le casque Vision Pro est un appareil informatique spatial qui permet aux utilisateurs d’interagir avec des applications et d’autres contenus numériques en utilisant leurs mains, leurs yeux et leur voix, tout en maintenant un sentiment de présence physique. Il prend en charge la visualisation d’objets 3D et l’enregistrement vidéo spatial et la photographie.

Le Vision Pro est un casque de réalité mixte, ce qui signifie qu’il combine des éléments de réalité augmentée (AR) et de réalité virtuelle (VR). Alors que la réalité virtuelle crée un environnement complètement immersif, La réalité augmentée superpose des éléments virtuels au monde réel. Les utilisateurs peuvent contrôler leur degré d’immersion lorsqu’ils utilisent le Vision Pro.

D’un point de vue technologique, le Vision Pro utilise deux types de puces : la puce M2, qui est actuellement utilisée dans les Mac, et la nouvelle puce R1.

La nouvelle puce R1 traite les entrées de 12 caméras, cinq capteurs et six microphones, ce qui réduit la probabilité de mal des transports étant donné l’absence de retards d’entrée.

Le système d’affichage Vision Pro dispose également d’un énorme 23 millions de pixels, ce qui signifie qu’il sera en mesure de fournir une vue presque en temps réel du monde avec un environnement sans décalage.

Pourquoi les gens utilisent-ils les nouvelles technologies ?

Pour mieux comprendre pourquoi le Vision Pro d’Apple peut lancer le métaverse comme une bouée de sauvetage, nous devons d’abord comprendre ce qui pousse les gens à accepter et à utiliser la technologie. À partir de là, nous pouvons faire une prédiction éclairée sur l’avenir de cette nouvelle technologie.

Le premier facteur qui motive l’adoption de la technologie est la facilité d’utilisation d’une technologie, ainsi que l’utilité perçue de la technologie.

Les consommateurs doivent croire que la technologie ajoutera de la valeur à leur vie pour la trouver utile.

Le deuxième facteur qui détermine l’acceptation et l’utilisation de la technologie est cercles sociaux. Les gens se tournent généralement vers leur famille, leurs amis et leurs pairs pour savoir ce qui est à la mode ou utile.

Le troisième facteur est le niveau de plaisir attendu d’une technologie.

Ceci est particulièrement important pour les technologies immersives.

De nombreux facteurs contribuent au plaisir tels que la qualité du système, les expériences d’immersion et l’environnement interactif.

Le dernier facteur qui motive l’adoption généralisée est abordabilité. Plus important, cependant, est la valeur dérivée de la nouvelle technologie – les avantages qu’un utilisateur s’attend à obtenir, moins les coûts.

Apple peut-il sauver le métaverse ?

Le lancement du Vision Pro semble indiquer qu’Apple a une compréhension des facteurs qui conduisent à l’adoption de nouvelles technologies.

En ce qui concerne la facilité d’utilisation, le Vision Pro offre une capacité intuitive de suivi des mains qui permet aux utilisateurs d’interagir avec de simples gestes de la main et une impressionnante technologie de suivi des yeux. Les utilisateurs auront la possibilité de sélectionner des éléments virtuels simplement en les regardant.

Le Vision Pro relève également un autre défi crucial du métaverse : la personnalité numérique.

L’une des caractéristiques les plus convaincantes du métaverse est la possibilité pour les utilisateurs de se connecter virtuellement les uns aux autres, mais beaucoup trouvent difficile de se connecter avec des avatars ressemblant à des dessins animés.

Le Vision Pro tente de contourner ce problème en permettant aux utilisateurs de créer des personnages numériques hyperréalistes.

Les utilisateurs pourront scanner leur visage pour créer des versions numériques d’eux-mêmes pour le métaverse.

L’intégration transparente de la Vision Pro dans le reste de l’écosystème Apple sera également susceptible d’être un argument de vente pour les clients.

Enfin, la puissance de ce que l’on appelle « l’effet pomme » est un autre facteur clé qui pourrait contribuer au succès du Vision Pro.

Apple a construit une clientèle extrêmement fidèle au fil des ans en établissant la confiance et la crédibilité. Il y a de fortes chances que les clients soient prêts à essayer cette nouvelle technologie pour cette raison.

Confidentialité et tarification

Bien qu’Apple semble sur le point de s’attaquer au métaverse, il reste encore certains facteurs clés que l’entreprise doit prendre en compte.

De par sa nature même, le métaverse nécessite une collecte abondante de données personnelles pour fonctionner efficacement.

En effet, le métaverse est conçu pour offrir des expériences personnalisées aux utilisateurs. Ces expériences sont créées en collectant des données.

Les utilisateurs auront besoin de l’assurance d’Apple que leurs données personnelles et leurs interactions avec Vision Pro sont sécurisées et protégées.

Les antécédents d’Apple en matière de priorité à la sécurité des données peuvent être un avantagemais des efforts continus doivent être déployés dans ce domaine pour éviter une perte de confiance et de confiance des consommateurs.

En termes de prix, le Vision Pro coûte la modique somme de 3 499 $ (R65 250). Cela constituera sans aucun doute un obstacle pour les utilisateurs et pourrait empêcher l’adoption généralisée de la technologie.

Apple doit envisager des stratégies pour accroître l’accessibilité de cette technologie à un public plus large.

Alors que nous nous tournons vers l’avenir de cette industrie, il est clair que le métaverse devrait être extrêmement concurrentiel.

Alors qu’Apple apporte une technologie de pointe et une clientèle fidèle, Meta est toujours l’un des acteurs originaux dans cet espace et son les produits sont beaucoup plus abordables.

En d’autres termes, le métaverse est très vivant.