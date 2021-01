Apple peut apporter des écouteurs AirPods Max moins chers avec un corps en plastique

Apple travaillerait sur une version relativement moins chère des écouteurs Apple AirPods Max. Selon un pronostiqueur qui s’appelle LeaksApplePro, la société pourrait proposer à l’avenir le nouveau casque sur l’oreille avec un corps en plastique, bien que la date de lancement exacte reste incertaine. Si le rapport est exact, il indique que le prochain AirPods Max serait plus léger que son frère qui pèse environ 384 grammes – ce qui est plus lourd que de nombreux écouteurs supra-auriculaires haut de gamme sur le marché. La société basée à Cupertino a lancé les AirPods Max en décembre de l’année dernière, qui sont non seulement livrés avec un corps en métal de qualité supérieure, mais aussi un prix énorme de 59 900 Rs.

Le pronostiqueur dans un message sur Twitter ajoute que les écouteurs AirPods Max moins chers coûteraient 349 $, soit environ 25 500 Rs. D’autres détails sur le produit rumeur ne sont pas clairs pour le moment. Bien que le prix attendu ne soit en aucun cas bon marché, le casque peut compromettre certaines des fonctionnalités notables telles que la prise en charge de l’annulation active du bruit (ANC), comme le fait Apple avec sa gamme TWS AirPods (seuls les écouteurs AirPods Pro TWS prennent en charge ANC). Mais nous pouvons toujours nous attendre à ce qu’il soit livré avec la puce propriétaire H1 (ou une forme de puce Apple) pour apporter des fonctionnalités telles que l’égaliseur adaptatif, le mode de transparence et les options audio spatiales. Cela permettrait également une connectivité transparente entre les nouveaux écouteurs et d’autres appareils Apple tels que l’iPhone, le Mac et l’iPad.

Il sera intéressant de voir l’autonomie de la batterie sur les nouveaux écouteurs Apple, car les écouteurs sans fil AirPods Max d’origine offrent jusqu’à 20 heures d’écoute sur une seule charge avec ANC activé. De même, Apple aurait travaillé sur les écouteurs AirPods TWS de nouvelle génération qui devraient être lancés cette année. Actuellement, la société n’a pas encore confirmé le développement des nouveaux écouteurs circum-auriculaires AirPods Max et des écouteurs AirPods 3.