Apple Pencil avec USB-C annoncé

Apple a annoncé aujourd’hui son dernier Apple Pencil avec USB-C. Le nouveau stylet se situe entre l’Apple Pencil de première génération (99 $) et le modèle de deuxième génération plus performant (129 $) avec un 79 $/95 €/79 £ prix de départ.









Apple Pencil avec USB-C

Le nouvel Apple Pencil USB-C se charge via USB-C et ne prend pas en charge le chargement ou le couplage sans fil. Il prend en charge la fonction de survol sur les modèles M2 iPad Pro et peut être fixé magnétiquement sur le côté lorsqu’il n’est pas utilisé. La grande omission ici est la sensibilité à la pression qui est présente sur les modèles Apple Pencil de première et de deuxième génération. Vous bénéficiez toujours d’une faible latence pour une saisie réactive ainsi que d’une sensibilité à l’inclinaison pour l’ombrage.









Apple Pencil avec fonctionnalités USB

Le nouvel Apple Pencil USB-C mesure 7,5 x 155 mm et pèse 20,5 grammes – presque identique à l’Apple Pencil 2. L’Apple Pencil avec USB-C sera disponible plus tard début novembre et est compatible avec les iPad suivants :

