Apple Pay pourrait voir son rival alors que les grandes banques travaillent sur un portefeuille numérique, selon un rapport

Apple Pay, PayPal et d’autres portefeuilles numériques sont sur le point d’avoir plus de concurrence. De grandes banques telles que JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America et d’autres travaillent ensemble pour créer leur propre portefeuille numérique, Le Wall Street Journal a rapporté Lundi.

Le nouveau portefeuille numérique n’a pas encore de nom, mais il serait construit par Early Warning Services, la société à l’origine de l’application de transfert d’argent Zelle. Une porte-parole d’EWS a confirmé que la société travaillait sur un nouveau portefeuille pour “les consommateurs, les commerçants et les institutions financières” qui “sera lancé cette année”, et a donné plus de détails. serait annoncé mardi.

EWS appartient à un ensemble de banques, dont Capital One Financial et PNC Financial Services Group. Le nouveau portefeuille d’EWS serait une application distincte de Zelle et permettrait aux utilisateurs de lier leurs cartes de crédit et de débit afin de vérifier facilement chez les détaillants en ligne. Le portefeuille fera ses débuts au second semestre 2023 pour les détenteurs de cartes Visa et Mastercard, selon le Journal.

Les portefeuilles numériques tels qu’Apple Pay, Google Pay et PayPal sont devenus de plus en plus populaires auprès des acheteurs. Ces services stockent les informations de votre carte de crédit ou de débit dans un emplacement sécurisé en ligne ou sur votre téléphone pour une utilisation lors de l’achat de biens en ligne ou en magasin. Ils aident à prévenir la fraude en offrant aux utilisateurs une alternative à la saisie directe de leurs informations financières sur un site marchand.

Apple, en particulier, a fait de grands progrès dans le secteur des services financiers. De même que Payer Applela société propose sa propre carte de crédit, ainsi qu’Apple Cash, son service de transfert d’argent peer-to-peer. Apple Pay dépassé 10 milliards de transactions en 2019 et n’a cessé de croître depuis, pénétrant dans un marché autrefois dominé par les grandes banques.