Apple Pay Later serait confronté à des “défis techniques et d’ingénierie importants”, pourrait être retardé jusqu’en 2023

Apple a annoncé un nouvel achat maintenant, payez plus tard le service à la WWDC plus tôt cette année – un nouveau service Apple Pay qui permettra aux utilisateurs aux États-Unis de payer leurs achats Apple Pay par versements mensuels avec jusqu’à six semaines sans intérêt.

Avec le lancement principal d’iOS 16 à l’écartet Apple déclarant à l’origine qu’Apple Pay Later arriverait avec une future mise à jour, Mark Gurman de Bloomberg a partagé dans la dernière édition de son Bulletin de mise sous tension aujourd’hui, il entend dire que le service est confronté à “des défis techniques et d’ingénierie assez importants” qui pourraient finalement repousser le lancement jusqu’à l’année prochaine.

“Il est possible que la fonctionnalité n’arrive pas avant iOS 16.4 au printemps”, déclare Gurman.

Apple Pay Later fonctionnera de la même manière que d’autres services d’achat immédiat et de paiement ultérieur tels que PayPal, qui permettent aux utilisateurs de répartir le coût des achats sur une période définie. Avec Apple Pay Later, les utilisateurs pourront payer en plusieurs versements pour les achats en magasin, en ligne et dans l’application, avec tous les paiements échelonnés disponibles dans l’application Wallet sur iOS, permettant aux utilisateurs de voir leurs paiements à venir et la période de paiement restante. .

