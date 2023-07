Apple, partenaire de la MLS, nommée à nouveau la plus grande entreprise du monde

Avec une valorisation boursière de 3 000 milliards de dollars, Apple, le fournisseur de streaming de MLS, est la plus grande entreprise au monde. Bien sûr, Apple fait bien plus que simplement MLS. Cependant, après avoir atteint le sommet de 3 000 milliards de dollars, Apple a chuté de façon spectaculaire. Une grande partie de cela était due à des investisseurs inquiétants.

Les problèmes de chaîne d’approvisionnement en Chine ont considérablement entravé les bénéfices à la fin de 2022. Traditionnellement, la fin de l’année est la période la plus occupée et la plus rentable pour la production d’Apple. La mégasociété a traversé cette phase et a été aidée par l’ajout de production en Inde.

Maintenant, Apple a une multitude de produits alignés pour les prochaines années. Par exemple, l’Apple Vision Pro devrait être lancé en 2024. Même s’il est cher à environ 3 499 $ par unité, il est sûr d’être un succès auprès des publics férus de technologie. Pour le fan de football, Apple et MLS peuvent peut-être intégrer quelque chose.

AppleInsider a trouvé une note de la société d’investissement Wedbush qui indique que la valorisation d’Apple est peut-être même supérieure à ses 3 000 milliards de dollars actuels.

« Nous pensons que la juste valorisation d’Apple pourrait être de l’ordre de 3,5 billions de dollars avec une valorisation haussière de 4 billions de dollars d’ici FY25 », indique la note.

Apple, la plus grande entreprise du monde, peut aider MLS

Même si son partenaire de streaming est la star mondiale, la MLS se bat toujours pour une popularité accrue dans le monde dilué des ligues de football. Bien que l’arrivée de Messi fasse la une des journaux du monde entier, la ligue est toujours à la traîne de la majorité des meilleures ligues européennes.

Pourtant, MLS Season Pass réussit en termes d’investissement d’Apple. La plate-forme s’apprête à atteindre un quota d’abonnements dont Apple est satisfait. Il n’y a pas de chiffres précis sur le nombre de personnes abonnées au Season Pass MLS.

Quoi qu’il en soit, Apple étant confortablement la plus grande entreprise du monde est un bon signe pour l’accord de 10 ans qu’elle a signé avec la MLS avant la saison 2023.

PHOTO : IMAGO / Imaginechina-Tuchong