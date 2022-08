Apple partage une vidéo de questions-réponses “Passer à l’iPhone” pour les utilisateurs d’Android

Apple a partagé une nouvelle vidéo de questions-réponses répondant aux questions les plus recherchées par les utilisateurs d’Android avant de passer à l’iPhone, allant des questions sur le passage à iOS, l’échange, la fiabilité, les mises à jour logicielles, la confidentialité, l’assistance, etc.

La vidéo couvre l’application dédiée Move to iOS d’Apple sur Android, qui permet aux utilisateurs de transférer des contacts, l’historique des messages, les photos et vidéos de l’appareil photo, les signets Web, les comptes de messagerie et les calendriers de leur ancien appareil Android vers l’iPhone, la durabilité et la fiabilité de l’iPhone, mises à jour logicielles, et plus encore.

La vidéo de quatre minutes, qui se déroule dans l’un des magasins de détail d’Apple, explique comment les utilisateurs peuvent échanger leur ancien Android contre un crédit pour l’achat de leur nouvel iPhone.

