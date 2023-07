Apple partage une publicité iPhone « Battery for Miles »

Apple fait la promotion de la durée de vie de la batterie de l’iPhone 14 dans une nouvelle publicité intitulée « Battery for Miles », qui montre un agriculteur travaillant sur une ancienne route de campagne sur son tracteur remorquant une citrouille au marché.

Située au milieu de nulle part, la publicité est diffusée sur « Two Miles An Hour » par Ludacris, montrant le fermier utilisant son iPhone 14 et Apple Maps et il s’assoit et conduit sur une route de campagne ouverte.

Alors que l’agriculteur baisse les yeux pour voir encore 102 milles devant lui, l’annonce affiche le slogan «Notre autonomie de batterie la plus longue de tous les temps. Détendez-vous, c’est l’iPhone 14 Plus.