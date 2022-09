Apple partage une nouvelle « visite guidée pratique de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Pro »

Apple a annoncé aujourd’hui l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro, les nouveaux appareils étant désormais disponibles en précommande avant les livraisons et la disponibilité en magasin à partir du vendredi 16 septembre.

Avant les précommandes, Apple a partagé une nouvelle vidéo pratique “Visite guidée de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Pro” sur YouTube, qui donne aux clients potentiels un aperçu des nouvelles fonctionnalités disponibles sur les modèles, y compris une comparaison entre l’iPhone 14 et iPhone 14 Pro.

La vidéo pratique se déroule dans un Apple Store et offre un aperçu du nouveau système de caméra sur les modèles, la personnalisation de l’écran de verrouillage avec iOS 16, l’affichage Always-On et Dynamic Island sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, et plus.

