Apple partage une nouvelle vidéo “Introducing Emergency SOS via satellite”

Apple a introduit mercredi une nouvelle fonctionnalité appelée “SOS d’urgence via satellite” avec le lancement de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Pro, qui permet aux antennes de se connecter directement à un satellite, apportant la messagerie avec les services d’urgence en dehors de la couverture cellulaire ou Wi-Fi. .

Avec Emergency SOS via satellite, l’iPhone charge en amont quelques questions vitales pour évaluer la situation de l’utilisateur et lui montre où pointer son téléphone pour se connecter à un satellite. Le questionnaire initial et les messages de suivi sont ensuite transmis aux centres dotés de spécialistes formés par Apple qui peuvent demander de l’aide au nom de l’utilisateur.

Cette technologie permet également aux utilisateurs de partager manuellement leur position par satellite avec Find My lorsqu’il n’y a pas de connexion cellulaire ou Wi-Fi. Le SOS d’urgence par satellite sera disponible pour les utilisateurs aux États-Unis et au Canada en novembre.

Avec le lancement du nouveau service, Apple a partagé une vidéo d’introduction sur YouTube, soulignant comment les utilisateurs pourront pointer leur téléphone pour se connecter à un satellite et envoyer des messages aux services d’urgence en cas de danger.

Suivez @TheApplePost sur Twitter pour les dernières couvertures et analyses sur tout ce qui concerne Apple. Lisez les dernières histoires de la journée et restez au courant des dernières nouvelles d’Apple, des fuites d’iPhone et des rumeurs de Mac avec le Application theapplepost.com – disponible sur l’App Store.