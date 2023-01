Apple partage une nouvelle vidéo de 18 minutes “Découvrez les nouveaux MacBook Pro et Mac mini”

Apple a présenté aujourd’hui les nouveaux MacBook Pro et Mac mini dotés de la nouvelle génération de silicium Apple, le fabricant d’iPhone partageant une nouvelle vidéo de 18 minutes de style “Rencontrez les nouveaux MacBook Pro et Mac mini” pour dévoiler les produits sur sa chaîne YouTube.

Contrairement à d’autres annonces matérielles, les nouveaux MacBook Pro et Mac mini n’ont pas été annoncés avec la fanfare de lancement de produit typique d’Apple, la société annonçant plutôt discrètement les nouvelles machines via un communiqué de presse partagé sur Apple.com.

La nouvelle vidéo, qui présente le vice-président senior de l’ingénierie matérielle d’Apple, John Ternus, et d’autres dirigeants d’Apple dans Apple Park, est hébergée dans un format de style keynote, montrant chaque nouvel ajout dans la gamme Mac, qui sont disponibles à la commande maintenant avant disponibilité à partir de la semaine prochaine.

Le nouveau Mac mini avec M2 et M2 Pro offre des performances plus rapides que la génération précédenteoffrant une mémoire plus unifiée et une connectivité avancée, y compris la prise en charge de jusqu’à deux écrans sur le modèle M2 et jusqu’à trois écrans sur le modèle M2 Pro.

Le nouveau MacBook Pro 14 et 16 pouces avec M2 Pro et M2 Max offre une meilleure efficacité énergétique et une meilleure autonomie de la batterie par rapport aux puces M1 Pro et M1 Max de la génération précédenteavec Apple vantant que la durée de vie de la batterie sur MacBook Pro est désormais de 22 heures – la plus longue durée de vie de la batterie jamais vue sur un Mac, prenant en charge le Wi-Fi 6E qui est jusqu’à deux fois plus rapide que la génération précédente, ainsi que le HDMI avancé, qui prend en charge les écrans 8K pour la première fois.