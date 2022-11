Apple partage son guide annuel des cadeaux des Fêtes

Apple a publié aujourd’hui son guide annuel des cadeaux de vacances, recommandant des produits tels que l’iPhone, l’Apple Watch, l’iPad, les AirPods, le HomePod et bien d’autres comme cadeaux pour les proches en cette saison des fêtes.

Disponible en ligne, le Guide des cadeaux des fêtes 2022 est intitulé “Give WOW”, encourageant les acheteurs à “trouver le cadeau parfait pour faire tomber leurs bas” cette saison des fêtes.

Comme d’habitude avant les vacances, Apple a lancé une fenêtre de retour prolongée pour les donateurs. Les articles achetés sur l’Apple Store en ligne reçus entre le 4 novembre 2022 et le 25 décembre 2022 peuvent être retournés jusqu’au 8 janvier 2023, sous réserve de conditions.

En plus du matériel, Apple suggère également des produits tiers tels que les ampoules intelligentes Nanoleaf Essentials A19, le support de charge sans fil 3-en-1 Belkin BOOST avec MagSafe et le trépied TelePod JOBY GripTight PRO comme cadeaux pour la saison des fêtes, aux côtés de une gamme d’accessoires Apple, notamment des étuis MagSafe, des AirTags et des produits Beats.

Voir le guide ici