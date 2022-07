Apple partage ses résultats financiers du troisième trimestre 2022, enregistrant un chiffre d’affaires de 83,0 milliards de dollars

Apple a publié ses résultats financiers pour le troisième trimestre de 2022, faisant état d’un record de revenus pour le trimestre de juin de 83,0 milliards de dollars, en hausse de 2% d’une année sur l’autre, et d’un bénéfice trimestriel par action diluée de 1,20 $.

Les résultats du troisième trimestre 2022 dépassent de peu les attentes antérieures des analystes, le stock de $AAPL ayant augmenté après l’annonce.

Le conseil d’administration d’Apple a déclaré un dividende en espèces de 0,23 $ par action ordinaire de la société. Le dividende est payable le 11 août 2022 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 8 août 2022.

“Les résultats record de ce trimestre témoignent des efforts constants d’Apple pour innover, faire progresser de nouvelles possibilités et enrichir la vie de nos clients”, a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple, dans un communiqué de presse en ligne. “Comme toujours, nous menons avec nos valeurs et les exprimons dans tout ce que nous construisons, des nouvelles fonctionnalités conçues pour protéger la confidentialité et la sécurité des utilisateurs, aux outils qui amélioreront l’accessibilité, dans le cadre de notre engagement de longue date à créer des produits pour tous. ”

Apple diffusera en direct sa conférence téléphonique sur les résultats financiers du troisième trimestre 2022 à partir de 14h00 PT le 28 juillet 2022.