Apple partage les notes de version d’iOS 17.3 avec toutes les nouvelles fonctionnalités pour les iPhones

Apple a partagé les notes de version complètes pour iOS 17.3, qui seront publiées la semaine prochaine. La mise à jour comprend quelques nouvelles fonctionnalités et ajouts pour l’iPhone, notamment la protection des appareils volés, des listes de lecture collaboratives Apple Music, la possibilité de connecter un iPhone à certains téléviseurs de chambres d’hôtel via AirPlay, un fond d’écran Unity Bloom, et bien plus encore.

Notes de version d’Apple pour iOS 17.3 :

Protection des appareils volés

– La protection des appareils volés augmente la sécurité de l’iPhone et de l’identifiant Apple en exigeant Face ID ou Touch ID sans repli du mot de passe pour effectuer certaines actions.

– Le délai de sécurité nécessite Face ID ou Touch ID, une heure d’attente, puis une authentification biométrique supplémentaire réussie avant que des opérations sensibles telles que la modification du code d’accès de l’appareil ou du mot de passe de l’identifiant Apple puissent être effectuées. Écran verrouillé

– Le nouveau fond d’écran Unity rend hommage à l’histoire et à la culture des Noirs à l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs. Musique

– Collaborer sur des listes de lecture vous permet d’inviter des amis à rejoindre votre liste de lecture et tout le monde peut ajouter, réorganiser et supprimer des chansons

– Les réactions Emoji peuvent être ajoutées à n’importe quelle piste d’une liste de lecture collaborative Cette mise à jour inclut également les améliorations suivantes :

– La prise en charge d’AirPlay pour les hôtels vous permet de diffuser du contenu directement sur le téléviseur de votre chambre dans certains hôtels

– AppleCare & Garantie dans Paramètres affiche votre couverture pour tous les appareils connectés avec votre identifiant Apple

– Optimisations de la détection des crashs (tous les modèles iPhone 14 et iPhone 15)

iOS 17.3 sortira probablement le 22 ou le 23 janvier.