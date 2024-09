Apple partage les manuels de réparation complets de l’iPhone 16 et de l’iPhone 16 Pro

Suite au lancement aujourd’hui des nouveaux modèles d’iPhone 16, Apple a partagé des manuels de réparation pour les iPhone 16le iPhone 16 Plusle iPhone 16 Proet le iPhone 16 Pro MaxLes manuels de réparation fournissent des instructions techniques sur le remplacement des pièces d’origine Apple dans les modèles ‌iPhone 16‌, et Apple indique que les informations sont destinées aux « techniciens individuels » qui ont les « connaissances, l’expérience et les outils » nécessaires pour réparer les appareils électroniques.



Pomme a des documents de support sur les outils nécessaires à diverses réparations, et bien que les outils ‌iPhone 16‌ ne soient pas encore disponibles sur Site Web de réparation en libre-service d’Appleils seront probablement ajoutés bientôt.

Par rapport aux modèles d’iPhone précédents, l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus sont plus faciles à réparer. Apple utilise un processus de retrait de batterie électrique, et les étapes pour accéder à une batterie pour la remplacer sont décrites dans un document de support séparéConformément aux instructions d’Apple, une batterie de 9 volts et des clips de batterie de 9 volts peuvent être appliqués sur la batterie de l’iPhone 16 pour retirer l’adhésif qui la maintient en place.

Notez que le processus de retrait de la batterie, plus simple et basé sur l’électricité, est limité à l’iPhone 16 et à l’iPhone 16 Plus. Pour l’iPhone 16 Pro et Pro Max, Apple utilise des languettes adhésives standard qui doivent être soigneusement tirées pour libérer la batterie.

Les instructions d’Apple pour toutes les réparations de batterie incluent des équipements coûteux comme une presse à batterie pour iPhone pour remettre en place une batterie de remplacement. Le coût des outils nécessaires à la réparation de l’appareil et le coût des composants d’origine rendent la réparation par soi-même presque aussi coûteuse que la réparation dans un magasin Apple ou un fournisseur de services agréé Apple. Ces manuels sont donc vraiment destinés aux ateliers de réparation indépendants plutôt qu’aux consommateurs individuels.

Apple a apporté d’autres modifications aux modèles ‌iPhone 16‌ cette année pour améliorer la réparabilité, en permettant la configuration sur l’appareil de la caméra Face ID, en autorisant la réparation du scanner LiDAR et en offrant la prise en charge de l’échange des modules de caméra TrueDepth entre les modèles ‌iPhone 16‌ et ‌iPhone 16 Pro‌.

En plus de proposer des instructions de réparation, les manuels d’Apple donnent un aperçu de la structure interne des nouveaux iPhones que nous ne voyons souvent pas avant le démontage des appareils. L’iPhone 16 Pro, par exemple, est doté d’un boîtier métallique pour la batterie, un changement apporté pour des raisons thermiques, et les deux modèles Pro ont une nouvelle structure de boîtier qui améliore la dissipation de la chaleur.