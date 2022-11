Apple partage l’annonce “The Rescue” montrant une nouvelle fonction SOS d’urgence via satellite

Apple fait la promotion de sa nouvelle fonctionnalité SOS d’urgence par satellite avec une publicité intitulée “The Rescue” qui démontre la capacité de l’iPhone 14 à se connecter directement à un satellite, permettant la messagerie avec les services d’urgence lorsqu’un utilisateur est en dehors de la couverture cellulaire et Wi-Fi.

Disponible dès maintenant aux États-Unis et au Canada, Apple a annoncé que les capacités de SOS d’urgence via satellite seront étendues aux appareils en France, en Allemagne, en Irlande et au Royaume-Uni à partir du mois prochain pour chaque modèle de la gamme iPhone 14, y compris l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

Le SOS d’urgence par satellite est une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de se connecter directement à un satellite pour activer la messagerie avec les services d’urgence en dehors de la couverture cellulaire et Wi-Fi, lorsqu’aucun autre moyen de communication n’est disponible.

Lorsque vous tentez de contacter les services d’urgence, si les utilisateurs se trouvent hors de portée de la couverture cellulaire et Wi-Fi, Emergency SOS via satellite essaie via satellite de partager des informations avec les premières réponses pour s’assurer qu’ils peuvent être secourus et localisés, même lorsqu’un utilisateur est dans des endroits éloignés.

Apple note que dans des conditions idéales avec une vue directe sur le ciel et l’horizon, un message peut prendre 15 secondes à envoyer, et plus d’une minute à envoyer sous des arbres au feuillage léger ou moyen.

Suivez @TheApplePost sur Twitter pour les dernières couvertures et analyses sur tout ce qui concerne Apple. Lisez les dernières histoires de la journée et restez au courant des dernières nouvelles d’Apple, des fuites d’iPhone et des rumeurs de Mac avec le Application theapplepost.com – disponible sur l’App Store.