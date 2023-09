Apple partage la « Visite guidée de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Pro »

Apple a mis en ligne une nouvelle vidéo « Visite guidée de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Pro » sur sa chaîne YouTube, présentant les nouveaux appareils dans une vidéo démontrant les capacités des nouveaux modèles dans des situations réelles, offrant des conseils sur le modèle qui convient le mieux. adapté aux clients potentiels.

Semblable aux visites guidées précédentes, la vidéo commence dans un Apple Store, où le narrateur présente les nouveaux modèles et donne un bref aperçu de leurs différences avant que la vidéo ne se déplace vers divers endroits, où les capacités des modèles sont montrées en réalité. environnements mondiaux.

La vidéo met en lumière quatre nouveaux modèles d’iPhone, le conception en titane et bouton d’action sur la série iPhone 15 Pro, le Île dynamique, Puce A16 Bionic sur iPhone 15 et Puce A17 Pro sur iPhone 15 Pro, Caméra téléobjectif 5x sur iPhone 15 Pro Max, USB-C, et plus encore.

La vidéo se termine en expliquant les options d’échange Apple pour les clients potentiels, encourageant ceux qui possèdent un iPhone 11 ou plus récent à retourner leur iPhone à Apple pour bénéficier d’une réduction sur l’achat de tout nouveau modèle de la série iPhone 15.