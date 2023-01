Apple partage la vidéo “Présentation du tout nouveau HomePod”

Apple a annoncé un nouveau HomePod pleine grandeur de 2e génération, au prix de 299 $ avec des capacités Siri améliorées, la prise en charge de Spatial Audio, la puce S7, et plus encore, disponible en précommande aujourd’hui avant la disponibilité à partir du vendredi 3 février.

Avant l’arrivée du nouvel appareil, Apple a partagé une nouvelle vidéo intitulée «Présentation du tout nouveau HomePod», vantant les nouvelles fonctionnalités à venir sur le haut-parleur, y compris un woofer à excursion élevée de quatre pouces, cinq tweeters, quatre microphones, une puce S7 pour l’audio informatique et la prise en charge de l’audio spatial avec Dolby Atmos.

« Tirant parti de notre expertise et de nos innovations audio, le nouveau HomePod offre des basses riches et profondes, des médiums naturels et des aigus clairs et détaillés », a déclaré Greg Joswiak, vice-président directeur du marketing mondial d’Apple. «Avec la popularité du HomePod mini, nous avons constaté un intérêt croissant pour une acoustique encore plus puissante réalisable dans un HomePod plus grand. Nous sommes ravis de proposer la prochaine génération de HomePod aux clients du monde entier. »

HomePod (2e génération) est disponible à la commande pour 299 $ (US) sur apple.com/store et dans l’application Apple Store en Australie, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Espagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis et 11 autres pays et régions à partir d’aujourd’hui, avec une disponibilité à partir du vendredi 3 février.