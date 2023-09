Apple partage la vidéo « Présentation de l’iPhone 15 Pro »

Apple a mis en ligne une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube présentant les tout nouveaux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, avec un tout nouveau bouton d’action personnalisable, un système de caméra principale 48MP plus avancé, un nouveau téléobjectif 5x exclusif à l’iPhone. 15 Pro Max, une conception en titane solide et légère, USB-C et bien plus encore.

Disponibles en quatre finitions, dont le titane noir, le titane blanc, le titane bleu et le titane naturel, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max de 6,1 pouces et 6,7 pouces remplacent le commutateur de sourdine par le bouton d’action que l’on trouvait auparavant sur l’Apple Watch Ultra, permettre aux utilisateurs de programmer le bouton pour effectuer des actions rapides, notamment accéder à l’appareil photo ou à la lampe de poche ; activer les mémos vocaux, les modes de mise au point, la traduction et les fonctionnalités d’accessibilité telles que la loupe ; ou en utilisant les raccourcis pour plus d’options.

L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max sont disponibles en finitions titane noir, titane blanc, titane bleu et titane naturel. L’iPhone 15 Pro reste au même prix de départ de 999 $ (US), disponible en capacités de stockage de 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. L’iPhone 15 Pro Max commence à 1 199 $ (US), disponible en capacités de stockage de 256 Go, 512 Go et 1 To.