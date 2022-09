Apple a partagé une nouvelle annonce vantant la détection de collision, une fonctionnalité de sécurité intégrée à la gamme iPhone 14 qui peut détecter un accident de voiture grave et appeler automatiquement les services d’urgence lorsqu’un utilisateur est inconscient ou incapable d’atteindre son iPhone.

Avec un nouvel accéléromètre double cœur capable de détecter des mesures de force G allant jusqu’à 256 G et un nouveau gyroscope à plage dynamique élevée, la nouvelle fonction de détection de collision d’Apple a été développée par des algorithmes de mouvement avancés conçus par Apple formés avec plus d’un million d’heures d’expérience dans le monde réel. données de conduite et d’enregistrement d’accident pour fournir la meilleure précision.

Lorsqu’il est combiné avec Apple Watch, lorsqu’un crash grave est détecté, l’interface d’appel des services d’urgence apparaîtra sur Apple Watch, car il est plus probable qu’elle soit plus proche de l’utilisateur, tandis que l’appel est passé via l’iPhone s’il est à portée pour la meilleure connexion possible.