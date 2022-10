Apple partage la nouvelle publicité Apple Fitness + «All You Need is iPhone»

Apple a partagé une nouvelle annonce intitulée “Maintenant, tout ce dont vous avez besoin est un iPhone”, qui explique comment Apple Fitness + est désormais disponible pour s’abonner, sans Apple Watch.

Pour la première fois avec la sortie d’iOS 16.1, Apple a abandonné l’obligation d’avoir une Apple Watch pour s’abonner à Apple Fitness +, le service de fitness mensuel payant proposant des entraînements de style studio par des entraîneurs et des entraîneurs dans l’application Fitness.

Parallèlement au lancement sur iPhone, Apple offre désormais trois mois gratuits de Fitness + à l’achat d’un nouvel iPhone, iPad ou Apple TV.

Apple Fitness + est disponible sous forme de service d’abonnement pour 9,99 $ (US) par mois ou 79,99 $ (US) par an, et peut être partagé avec jusqu’à cinq autres membres de la famille. Apple Fitness+ est disponible en Australie, en Autriche, au Brésil, au Canada, en Colombie, en France, en Allemagne, en Indonésie, en Irlande, en Italie, en Malaisie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, au Portugal, en Russie, en Arabie saoudite, en Espagne, en Suisse, aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni et les Etats Unis.

Apple Fitness+ nécessite un iPhone 8 ou version ultérieure avec iOS 16.1.