Apple ouvrira iOS aux magasins d’applications tiers l’année prochaine

Apple prévoit des changements massifs sur iOS et d’autres produits et services pour répondre aux exigences de l’UE définies dans la loi sur les marchés et les services numériques. Selon Mark Gurman de BloombergCupertino va repenser sa plate-forme pour “ouvrir les éléments clés”, ce qui signifie que les utilisateurs d’iPhone et d’iPad peuvent télécharger des applications via des magasins d’applications et des sites Web tiers.

Les changements ne devraient avoir lieu que dans les 27 pays membres de l’Union européenne et jetteront les bases d’une éventuelle extension des services à d’autres régions.

Les plans pour les mises à jour arriveront probablement avec iOS 17 en 2023, car les entreprises ont jusqu’en 2024 pour se conformer pleinement à la loi sur les marchés numériques. La mise en œuvre comprend également l’autorisation d’un accès plus large à la puce NFC, à l’appareil photo, à Find My Network et à l’AirTag et l’apport de nouveaux moteurs de navigation Web aux iPhones et iPads.

Gurman a précisé qu’Apple prévoyait toujours de facturer les développeurs, même s’ils ne distribuaient pas leurs applications via l’App Store.

La loi sur les marchés numériques et la loi sur les services numériques sont des projets de loi visant à promouvoir une concurrence loyale et une meilleure protection de la vie privée et à supprimer certaines publicités ciblées invasives. Les actions d’Apple relèvent principalement du premier acte, censé offrir une meilleure interopérabilité avec des services concurrents plus mineurs.

Supposons que Cupertino décide de ne pas respecter la loi qui entre en vigueur le 1er janvier 2024. Dans ce cas, les régulateurs pourraient infliger une amende de 10 % du chiffre d’affaires mondial total, dont 20 % en cas de récidive.

La source