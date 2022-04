Apple ouvre une boutique en ligne de réparation en libre-service, vendant des pièces et des outils d’origine pour les réparations d’appareils de bricolage

Apple a ouvert son Magasin de réparation en libre-servicepermettant aux clients d’acheter des pièces et des outils d’origine pour les réparations d’appareils de bricolage.

La nouvelle boutique en ligne propose plus de 200 pièces et outils individuels pour les réparations sur l’iPhone 12, iPhone 13 iPhone SE de troisième génération, offrant aux clients la possibilité d’effectuer des réparations telles que le remplacement de l’écran et le remplacement de la batterie à domicile. Le programme comprend des manuels, des pièces et des outils, Apple élargissant le service pour proposer des pièces pour les modèles Mac de la série M cette année.

Bien que les clients devront commander les pièces nécessaires à la réparation de leur appareil, Apple proposera des kits de location d’outils pour 49 $, afin que les clients qui ne souhaitent pas acheter d’outils pour une seule réparation aient toujours accès à ces outils de réparation professionnels. Les kits de location d’une semaine seront expédiés gratuitement aux clients.

Pour démarrer le processus de réparation en libre-service, un client devra consulter le manuel de réparation du produit qu’il souhaite réparer en visitant le site Web d’Apple. Ensuite, ils peuvent visiter l’Apple Self Service Repair Store et commander les pièces et outils nécessaires.

“Chaque pièce d’origine Apple est conçue et fabriquée pour chaque produit, et passe par des tests approfondis pour garantir la plus haute qualité, sécurité et fiabilité”, déclare Apple dans un nouveau communiqué de presse partagé mercredi. “Les pièces sont les mêmes – au même prix – que celles disponibles auprès du réseau de réparateurs agréés d’Apple. Pour certaines réparations, les clients recevront un crédit lors du retour d’une pièce remplacée pour recyclage.

Les outils Apple disponibles pour les clients sur le Self Service Repair Store sont les mêmes que ceux utilisés par le réseau de réparation d’Apple. Les outils proposés par Self Service Repair comprennent des tournevis dynamométriques, des plateaux de réparation, des presses d’affichage et de batterie, et plus encore.

Apple note que le programme de réparation en libre-service est destiné aux techniciens individuels possédant les connaissances et l’expérience nécessaires pour réparer les appareils électroniques et que pour la grande majorité des clients, «rendre visite à un réparateur professionnel avec des techniciens certifiés qui utilisent des pièces Apple d’origine est le plus sûr et le plus moyen fiable d’obtenir une réparation.

Le nouveau magasin Apple Self Service Repair est ouvert aux clients aux États-Unis, et de nouveaux pays devraient être ajoutés plus tard cette année.