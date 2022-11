Apple ouvre un nouvel Apple Store Pacific Center à Vancouver

Apple a ouvert Apple Pacific Centre, un nouvel Apple Store à Vancouver, au Canada, doublant la taille du magasin précédent et offrant une expérience d’achat à deux niveaux avec un Forum et mur vidéo.

LocaliserÀ l’intersection des rues West Georgia et Howe, l’Apple Pacific Center présente des panneaux de verre du sol au plafond de 32 pieds à l’avant, avec des avenues de produits dans tout le magasin présentant iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods, et plus encore.

À l’intérieur, le magasin dispose d’un grand escalier de 45 pieds – l’un des plus hauts de tous les Apple Store – et de 10 magnolias provenant du nord-ouest du Pacifique, et d’un mur vivant s’étendant sur plus de 40 pieds et présentant 144 espèces de plantes d’origine locale.

« Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée de bâtir sur notre longue histoire au Canada et d’accueillir les clients dans le magnifique Apple Pacific Centre à Vancouver, une communauté remplie de créativité et de culture profonde », a déclaré Deirdre O’Brien, vice-présidente principale du commerce de détail chez Apple. + Personnes dans un communiqué de presse partagé en ligne. « Face à la Vancouver Art Gallery et à sa place publique animée, le nouveau Apple Pacific Centre a été conçu pour être une plaque tournante pour la communauté, un lieu qui rassemble les gens avec l’attention et le soutien d’experts de notre fantastique équipe.

Comme toutes les installations Apple, l’Apple Pacific Center est alimenté à 100 % par des énergies renouvelables.

Doté d’une équipe de 230 employés de magasin parlant collectivement 36 langues, Apple Pacific Centre est l’un des 28 magasins de détail du fabricant d’iPhone au Canada, Apple vantant que le magasin à deux niveaux offrira «un espace commun pour se détendre et profiter du grand place au centre de l’expression créative de la ville.