Apple ouvre un nouvel Apple Store à la Battersea Power Station de Londres

Apple a officiellement ouvert les portes de son nouveau magasin au Royaume-Uni, situé dans l’emblématique Battersea Power Station de Londres, qui a subi une refonte complète pour convertir le bâtiment d’une ancienne centrale électrique au charbon en un centre commercial, commercial et résidentiel haut de gamme. développement.

Conçu par le studio britannique Foster + Partners, le magasin est situé au rez-de-chaussée du centre commercial Battersea Power Station. magasinez et achetez les dernières gammes d’iPhone, de Mac, d’iPad, d’AirPods, d’Apple Watch et d’Apple TV sur les tables d’affichage emblématiques d’Apple et les avenues en bois.

Apple Battersea est le 40e magasin d’Apple au Royaume-Uni, situé ci-dessous où le fabricant d’iPhone accueillera bientôt 3 000 employés de l’entreprise dans 500 000 pieds carrés d’espace de bureau au-dessus du complexe commercial pour former son nouveau siège social au Royaume-Uni.

Apple n’a pas encore confirmé la date d’ouverture de son siège social à Battersea Power Station, avec le PDG de la société, Tim Cook, déclarant l’année dernière que l’ouverture aurait lieu au début de 2023, ce qui représente un « engagement envers l’avenir d’Apple au Royaume-Uni ».

Apple Battersea est ouvert sept jours sur sept. Le magasin accueillera des sessions créatives Today at Apple à partir de demain, vendredi 16 juin, avec une visite photographique capturant l’histoire de Battersea Power Station.