Apple ouvre un nouveau magasin Apple Jamsil en Corée du Sud

Apple a ouvert les portes d’Apple Jamsil, le quatrième Apple Store de Corée du Sud, avec le fabricant d’iPhone partageant des images depuis le nouvel emplacement, qui se trouve dans le complexe commercial Lotte World Mall dans le quartier Songpa de Séoul.

Comme d’autres points de vente Apple dans le monde, Apple Jamsil propose des tables et des avenues présentant les derniers produits et services d’Apple, avec une nouvelle zone de retrait pour les commandes en ligne pouvant être récupérées en magasin.

Apple Jamsil a été conçu avec des murs et des tables en bois avec une façade en verre arborant un grand logo Apple. Selon un communiqué de presse partagé samedi, le revêtement de sol et les panneaux graphiques du magasin sont fabriqués à partir de matériaux provenant localement de Corée, le nouveau magasin étant alimenté à 100 % par de l’énergie renouvelable, comme tous les magasins Apple Store du monde entier.

Deirdre O’Brien, Senior Vice President of Retail and Human Resources d’Apple, a déclaré dans une version traduite du communiqué de presse : « Nous sommes très heureux d’ouvrir notre quatrième Apple Store en Corée du Sud, ce qui nous rapproche de nos clients dans la région de Jamsil. .” est un lieu accueillant pour tous les clients, et la formidable équipe d’Apple Jamsil inspirera et inspirera la créativité de nos clients dans la région.

Le magasin accueillera des sessions créatives Today at Apple, avec plus de détails sur les événements à venir qui seront partagés en ligne via le site Web d’Apple.

