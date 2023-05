Apple ouvre un nouveau compte Apple Original Films sur Twitter

Apple a ouvert aujourd’hui un nouveau compte sur Twitter pour promouvoir sa gamme de films originaux Apple, avec le nouveau compte @AppleFilms partageant des bandes-annonces, des dates de sortie et bien plus encore pour les films originaux nouveaux et à venir, disponibles via Apple TV+.

Contrairement au compte Twitter officiel d’Apple TV +, qui fait la promotion de toutes les émissions et de tous les films sur le service de streaming mensuel payant, le nouveau compte @AppleFilms se concentrera uniquement sur la promotion des films originaux réalisés par Apple, le compte retweetant jusqu’à présent les tweets d’autres Apple. comptes.