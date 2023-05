Apple ouvre la WWDC avec Keynote le 5 juin, alors que des rumeurs pointent vers la révélation d’un casque AR / VR

Apple a confirmé il lancera la conférence mondiale des développeurs de cette année, prévue du 5 au 9 juin, avec un discours liminaire le premier jour à 10 h 00 PT/13 h HE. Le discours d’ouverture de la WWDC aura lieu au siège social du géant de la technologie Apple Park à Cupertino, en Californie, et pourra être visionné en ligne ainsi que sur l’application Apple TV.

Apple utilise traditionnellement son discours d’ouverture de la WWDC pour présenter les nouvelles fonctionnalités de son logiciel, qui sont ensuite généralement publiées sous forme de mises à jour gratuites à l’automne. Cette année, cela devrait inclure iOS 17, ainsi que des mises à jour pour iPadOS, MacOS et WatchOS. Cependant, la société peut avoir plus que des logiciels à montrer cette année.

Après des années de rumeurs et de spéculations, le casque de réalité mixte d’Apple ferait ses débuts à la WWDC. Le casque devrait intégrer des éléments de réalité augmentée, qui place des images numériques sur des environnements réels, et de réalité virtuelle. Selon les rumeurs, le casque aurait des fonctionnalités haut de gamme avec une conception de visière mince et une batterie externe. Il devrait coûter jusqu’à 3 000 dollars, mais Apple pourrait positionner le casque comme un pied dans la porte plutôt que comme sa forme finale.

Apple pourrait également présenter un nouveau MacBook Air 15 pouces ainsi qu’un nouveau Mac Pro haut de gamme. Le Mac Pro va fonctionnerait sur une puce appelée processeur M2 Ultra – probablement le successeur du M1 Ultra – qui possède 24 cœurs de processeur, 76 cœurs graphiques et 192 Go de mémoire.