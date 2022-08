Apple organiserait un événement iPhone 14 le 7 septembre

Nous approchons du moment où Apple devrait lancer un nouveau matériel. Selon un rapport de Bloomberg‘s Mark Gurman, nous pourrions envisager un événement de lancement le 7 septembre suivi d’une date de sortie le 16 septembre. “Certains employés de magasins de détail ont été invités à se préparer à une sortie majeure de nouveau produit le 16 septembre”, écrit Gurman.

Chaque année en septembre, Apple organise son événement de lancement annuel qui est depuis passé à un événement de diffusion en direct hyper raffiné et hautement produit depuis le début de la pandémie. Les employés d’Apple auraient également commencé à enregistrer des segments pour la présentation virtuelle.

Apple devrait annoncer quatre nouveaux modèles d’iPhone 14, de nouveaux ordinateurs Mac, de nouveaux iPad et une nouvelle Apple Watch. La gamme d’iPhone 14 abandonnera le mini modèle et il y aura deux modèles avec des écrans de 6,1 pouces et deux modèles avec des écrans de 6,7 pouces, marquant la première fois qu’Apple sort un iPhone non Pro de 6,7 pouces.

Les modèles d’iPhone 14 devraient être dotés d’une conception d’encoche actualisée avec des mises à niveau importantes de la caméra selfie, un îlot de caméra plus grand sur l’iPhone 14 Pro et les nouveaux modèles Pro recevront le chipset A16. Selon les rumeurs, le modèle Pro aurait également une fonction d’affichage permanent.

La source