Apple organisera son prochain événement le 7 septembre à l’Apple Park

Apple a annoncé aujourd’hui qu’il organiserait son prochain événement le mercredi 7 septembre à l’intérieur du campus Apple Park de la société. L’événement débutera à 10h00 PT et sera suivi en personne ainsi que diffusé en direct sur le site Web de l’entreprise et sur YouTube.

Étant l’événement de septembre, l’accent serait mis sur les nouveaux modèles d’iPhone. La nouveauté de cette année est un iPhone 14 Plus/Max de taille plus avec essentiellement les mêmes dimensions que l’iPhone 14 Pro Max mais avec l’ensemble des fonctionnalités de l’iPhone 14. Ce modèle remplacera l’iPhone mini de la gamme.

Les nouveaux iPhones devraient également bénéficier d’un affichage mis à jour avec la découpe en forme de pilule remplaçant l’encoche actuelle. Bien que l’encoche ait vu une réduction de taille l’année dernière, elle continue d’être assez grande et peut-être la plus grande de tous les téléphones de production aujourd’hui. La nouvelle conception en forme de pilule réduit la masse visuelle tout en conservant tous les capteurs nécessaires au fonctionnement de Face ID.

Une autre nouveauté pour l’iPhone cette année serait un affichage permanent, même s’il ne devrait être disponible que sur les modèles Pro. Selon les rumeurs, le processeur A16 de nouvelle génération serait également exclusif aux modèles Pro, les modèles standard conservant l’A14. L’appareil photo des modèles Pro devrait également atteindre 48 mégapixels. Pendant ce temps, tous les modèles recevront une nouvelle caméra frontale autofocus.

Le lancement aux côtés des nouveaux iPhones serait la prochaine génération d’Apple Watch Series 8. Elle devrait être disponible dans une variante standard et une variante Pro, cette dernière ayant un écran plus grand, un corps en titane robuste et un verre incassable. Le modèle Pro aurait également un capteur de température corporelle.

Il est possible qu’Apple annonce également des modèles d’iPad Pro mis à jour, mais ils seront probablement annoncés lors de l’événement d’octobre aux côtés de toutes les mises à jour Mac.

