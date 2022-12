Apple organisera le défi d’activité annuel du Nouvel An pour Apple Watch

Apple renverra son défi annuel d’activité Apple Watch “Ring in the New Year’s” en janvier, récompensant les utilisateurs qui ferment les trois anneaux pendant sept jours consécutifs au cours du mois avec un trio d’autocollants animés et un trophée virtuel dans l’application Fitness.

À compter du 1er janvier 2023, les utilisateurs doivent fermer leurs anneaux de mouvement, de stand et d’exercice pendant sept jours consécutifs pour relever le défi, qu’Apple a organisé au début de l’année depuis 2017.

Apple n’a pas encore officiellement annoncé le prochain Apple Watch Activity Challenge, bien que la dernière mise à jour d’iOS 16.2 montre que le fabricant d’iPhone prépare l’événement à venir, et il est probable que les utilisateurs commenceront à voir le défi s’afficher dans l’application Fitness juste avant le réveillon du Nouvel An. .

Pour le défi d’activité du Nouvel An, les utilisateurs débloqueront un total de cinq autocollants animés, qui pourront être utilisés dans les applications Messages et FaceTime.