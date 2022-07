Apple organisera des présentations en direct avec des sessions de questions-réponses sur l’App Store tout au long du mois d’août

Apple a annoncé qu’à partir du mois prochain, il organisera des présentations en direct et des sessions de questions-réponses pour les développeurs hébergées par Experts de l’App Store couvrant les stratégies d’optimisation des pages de produits, TestFlight, les abonnements aux applications, événements in-app et plus.

Annoncé aujourd’hui sur la page Web Apple Developer, Apple permet aux développeurs de s’inscrire pour participer aux sessions en ligne, qui seront diffusées à travers le monde, notamment depuis Cupertino, Canada, Sydney, Delhi, Séoul, Dubaï, Istanbul, Londres, São Paulo. , et Singapour.

“Vous voulez rendre vos pages produits encore meilleures ? Vous avez des questions sur TestFlight ou sur la mise en œuvre des abonnements ? Se connecter avec Magasin d’applications experts et découvrez comment vous pouvez tirer le meilleur parti de ces fonctionnalités. Découvrez comment attirer de nouveaux clients, tester des stratégies marketing, ajouter des abonnements et bien plus encore », explique Apple en ligne. “Des présentations en direct avec questions-réponses auront lieu tout au long du mois d’août dans plusieurs fuseaux horaires et langues.”

Les présentations en direct couvriront les sujets suivants :