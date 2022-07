Apple organise un événement de détaxe dans neuf États américains

Apple a annoncé qu’il participera à des congés de taxe de vente dans neuf États américains dans certains magasins et en ligne dans l’Arkansas, la Floride, le Massachusetts, le Missouri, le Nouveau-Mexique, la Caroline du Sud, le Tennessee, la Virginie et la Virginie-Occidentale, offrant aux acheteurs des achats hors taxes sur les produits, y compris Mac, iPhone, iPad, Apple Watch et accessoires.

Les congés de taxe de vente sont des allégements fiscaux temporaires aux États-Unis qui durent généralement quelques jours. Ils offrent aux acheteurs la possibilité d’acheter des produits sans taxe de vente, contribuant ainsi à stimuler l’économie en augmentant les ventes pendant la période d’exonération fiscale limitée.

Apple indique que les produits éligibles varient d’un État à l’autre, invitant les acheteurs à visiter l’Apple Store en ligne, l’application Apple Store ou leur magasin Apple local pour participer à l’événement à durée limitée.

Exonération de la taxe de vente d’Apple les remises peuvent être utilisées en conjonction avec les remises éducatives actuellesoffrant aux étudiants encore plus de valeur pour l’argent.