Apple offre un bonus quotidien de 100 $ en espèces à durée limitée aux nouveaux clients Apple Card

Apple a lancé une nouvelle promotion de parrainage Apple Card qui récompense unilatéralement les nouveaux utilisateurs d’Apple Card avec 100 $ en tant que bonus d’inscription lorsqu’ils sont référés par un utilisateur existant au service – bien que la personne qui fait le parrainage ne reçoive aucun bonus. pour effectuer le renvoi.

Le bonus de remise en argent quotidien de 100 $ à durée limitée est reçu lorsque le nouveau client effectue son premier achat dans les 7 jours suivant son approbation, la promotion se poursuivant jusqu’au 30 septembre.

Même si le programme s’appuie sur les utilisateurs existants pour faire le parrainage, notamment, Apple n’offre aucune récompense à la personne qui fait le parrainage.

Apple informe les utilisateurs existants de l’Apple Card du bonus, les membres pouvant partager un lien qui dirige les nouveaux candidats vers une page Web qui se lit comme suit : “Il semble que vous ayez reçu une invitation Apple Card exclusive d’un ami. Toutes nos félicitations! Apple Card vous offre une remise en argent quotidienne illimitée sur tout ce que vous achetez. Et peut-être le meilleur de tous, Apple Card n’a aucun frais, point final. Et en ce moment, pour un temps très limité, lorsque vous postulez en utilisant le lien ci-dessous et ouvrez une nouvelle carte Apple, nous vous donnerons 100 $ en espèces quotidiennes lorsque vous effectuez votre premier achat dans les 7 jours. C’est 100 $ en espèces quotidiennes que vous pouvez utiliser pour l’iPhone 14, l’Apple Watch Ultra ou les nouveaux AirPods Pro.

Apple Card n’est disponible qu’aux États-Unis. Les utilisateurs peuvent effectuer des achats avec leur Apple Card avec Apple Pay sur leur iPhone, iPad, Apple Watch et Mac, ou avec la carte bancaire Apple Card en titane en option, qui ne comporte aucun numéro de carte imprimé ni code de sécurité, ce qui en fait la carte de crédit la plus sécurisée au monde.