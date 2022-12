Apple offre des AirTags gratuits en édition limitée avec les achats d’iPhone au Japon la semaine prochaine

Apple a annoncé qu’il organisera une promotion de deux jours pour célébrer le Nouvel An japonais la semaine prochaineoffrant aux acheteurs des cartes-cadeaux Apple Store gratuites pour certains achats de produits et des AirTags spéciaux en édition limitée avec une gravure pour honorer l’année du lapin.

La promotion verra Apple offrir des AirTags gratuits avec un emoji enragé pour célébrer le Nouvel An aux 30 000 premiers clients qui achètent un nouvel iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 ou iPhone SE entre le 2 janvier et le 3 janvier similaire à ce qu’il a fait l’année dernière, où 20 000 des premiers clients d’Apple au cours de la période du Nouvel An japonais ont reçu un AirTag gravé sur mesure avec une gravure d’un tigre.

Les AirTags en édition limitée fonctionnent exactement de la même manière que les modèles réguliers, bien que la gravure personnalisée soit unique et entièrement exclusive à la promotion du Nouvel An japonais, uniquement disponible pour les clients du pays qui achètent un iPhone pendant la période du Nouvel An.

Apple a annoncé AirTag l’année dernière – l’accessoire de suivi de longue date du fabricant d’iPhone qui s’intègre à l’application Find My pour permettre aux utilisateurs de suivre des articles tels que des sacs à main, des clés, des sacs à dos ou d’autres articles depuis leur iPhone.