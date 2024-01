Apple offre de rares réductions sur les iPhone en Chine

New York

CNN

—



Apple propose des réductions temporaires sur ses iPhones et autres produits en Chine, une mesure extrêmement rare pour Apple et qui intervient alors que la concurrence sur le marché asiatique des smartphones s’intensifie.

Dans le cadre d’une vente liée à l’événement du Nouvel An lunaire, Site officiel chinois d’Apple propose des réductions allant jusqu’à 500 RMB (70 $) sur la dernière gamme d’iPhone. D’autres produits phares d’Apple, notamment le Mac et l’iPad, bénéficieront également de réductions allant jusqu’à 800 RMB (112 $) et 400 RMB (56 $), respectivement, dans le cadre de la promotion, qui se déroule du 18 au 21 janvier.

Bien que les vendeurs tiers proposent parfois des remises sur les produits Apple, Apple lui-même propose très rarement des offres ou des ventes, dans le cadre de ses efforts pour maintenir une image de marque haut de gamme – ce qui est particulièrement important alors qu’Apple cherche à attirer des acheteurs haut de gamme en Chine.

La décision de réduire les prix de l’iPhone intervient un peu plus de cinq mois après que le géant chinois de la technologie Huawei a lancé son dernier smartphone, le Mate 60 Pro. Le smartphone Huawei a été attendu avec impatience adopté par les consommateurs chinois – à tel point que l’utilisation d’une puce avancée est arrivée sous la surveillance des autorités américaines.

À peu près au même moment où le smartphone Marquis de Huawei était commercialisé, le Wall Street Journal rapportait que La Chine avait interdit l’utilisation des iPhones par des responsables du gouvernement central, citant des personnes anonymes proches du dossier. Un porte-parole du gouvernement chinois a toutefois déclaré a nié plus tard que la Chine avait émis toute loi ou règle interdisant l’utilisation des iPhones.

Les nouvelles réductions sur l’iPhone en Chine soulèvent de nouvelles questions sur l’évolution récente de la demande pour les produits Apple dans la deuxième économie mondiale. La Chine est depuis longtemps un marché clé pour le fabricant d’iPhone, avec environ un cinquième des ventes globales d’Apple l’année dernière provenaient de Chine.

Soldes pour l’iPhone 15 étaient en baisse de 4,5% en Chine par rapport aux ventes d’iPhone 14 au cours des deux premières semaines après son lancement en septembre, selon Counterpoint Research. Et la semaine dernière, Jefferies Research, dans une note adressée à ses clients, a déclaré que les ventes d’iPhone avaient chuté de 30 % au cours de la première semaine de l’année. a rapporté Reuters.

La Chine est l’un des marchés les plus importants pour Apple. Il occupe le deuxième rang en termes de ventes, derrière le marché nord-américain. Mais l’économie chinoise a connu des difficultés au cours de l’année écoulée, ce qui a nui à la croissance globale d’Apple. La semaine dernière, Pomme a perdu son statut de la société la plus valorisée en boursepassant au second plan face à Microsoft.

Yong Xiong de CNN a contribué à ce rapport.