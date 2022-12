Apple offre aux développeurs d’App Store plus d’options de prix – 29 cents à 10 000 $

Apple permettra aux développeurs de choisir parmi de nouvelles options de tarification dans son App Store, leur offrant des centaines de nouveaux choix pour les abonnements et pour leurs applications aux États-Unis à partir de 29 cents et jusqu’à 10 000 $.

Apple a déclaré que ses prix les plus élevés, dont 10 000 $, nécessiteront une approbation préalable de la société pour protéger les utilisateurs contre la surfacturation accidentelle. L’entreprise ne change pas sa structure de commissions, pourtant. Il facturera toujours jusqu’à 30% pour les achats effectués via l’App Store.

Dans le cadre du nouveau système, Apple a déclaré qu’il offrait 700 nouveaux prix aux développeurs, augmentant considérablement les options par rapport aux 200 qu’il offrait auparavant. Jusqu’à présent, Apple permettait aux développeurs de commencer à facturer à 99 centimes et jusqu’à 999,99 $. Certaines des applications les plus chères ont souvent été liées à des services professionnels, comme l’application mobile d’informations médicales à 189,99 $. Principes de pharmacothérapie 6/E.

“Ces outils nouvellement annoncés, qui commenceront à être déployés aujourd’hui et se poursuivront tout au long de 2023, offriront encore plus de flexibilité aux développeurs pour fixer le prix de leurs produits tout en restant accessibles aux centaines de millions d’utilisateurs”, a déclaré la société dans un communiqué.

Apple a déclaré qu’il commencerait à offrir les nouveaux prix aux développeurs avec des abonnements auto-renouvelables mardi, tout en offrant à d’autres applications et achats intégrés l’accès aux nouveaux prix au printemps prochain. Les développeurs pourront également définir des prix distincts en fonction des territoires locaux, ce qui signifie qu’ils peuvent facturer des montants différents pour une application aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, par exemple.

Cette décision marque le dernier effort d’Apple à la fois pour améliorer son App Store en général, mais également pour répondre aux plaintes de longue date des développeurs qui ont déclaré que la société contrôlait trop son marché d’applications. Apple fait également l’objet d’un examen minutieux de la part des législateurs et des régulateurs, qui craignent que l’approche d’Apple étouffe la concurrence et gonfle artificiellement les prix.

L’App Store est le seul moyen autorisé de télécharger des programmes sur iPhone et iPad. Apple exige également que les développeurs qui vendent des biens numériques – comme de nouveaux looks pour un personnage de jeu vidéo ou un abonnement à un service musical – doivent payer jusqu’à 30 % de commission sur ces ventes. Des entreprises telles que le fournisseur de services de streaming musical Spotify et le fabricant d’applications de rencontres Match ont demandé aux législateurs et aux tribunaux américains d’envisager forçant Apple à leur permettre de contourner la structure de commission d’Apple. Le fabricant de Fortnite, Epic Games, est allé encore plus loin, demander à un juge de forcer Apple à autoriser les magasins d’applications alternatifs sur ses appareils.

Apple a résisté à bon nombre de ces appels, bien qu’il ait fait quelques concessions en cours de route. En août 2021, Apple a annoncé qu’il augmenterait le nombre de prix de l’App Store dans le cadre d’un Règlement d’un recours collectif de 100 millions de dollars avec certains développeurs. Apple a également promis de partager plus de données avec les développeurs et de renforcer les règles de communication avec les clients en dehors des applications.

Pourtant, Apple affirme que son système App Store fonctionne en grande partie et indique souvent le succès des entreprises sur l’App Store comme preuve. Des entreprises comme le service de location Airbnb, le service de covoiturage Uber et le géant des médias sociaux Instagram sont devenus des poids lourds de l’industrie en grande partie à cause de leurs applications sur les téléphones.