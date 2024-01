Apple occupe pour la première fois la première place sur le marché chinois des smartphones en 2023, malgré une baisse globale du marché de 5,0 %, selon IDC Tracker

BEIJING et NEEDHAM, Mass., 25 janvier 2024 – Un changement de pouvoir que nous avons constaté sur la scène mondiale s’est également produit en Chine, le plus grand marché de smartphones au monde. Apple est devenu pour la première fois le leader des smartphones en Chine avec une part de marché record de 17,3 % en 2023. Selon les données préliminaires de l’International Data Corporation ( IDC ) Suivi trimestriel mondial des téléphones mobiles Les expéditions de smartphones en Chine ont totalisé 271,3 millions d’unités en 2023, soit une baisse de 5,0 % par rapport à 2022. Il s’agit du volume le plus bas depuis une décennie, en raison d’une reprise économique molle et d’une faible confiance des consommateurs.

Même si le marché chinois des smartphones reste confronté à des difficultés, il s’oriente vers une reprise, le quatrième trimestre 2023 (4T23) affichant une croissance d’une année sur l’autre de 1,2 % sur des expéditions de 73,6 millions d’unités, marquant la fin de dix trimestres consécutifs d’une année sur l’autre. -année de déclin. Les consommateurs haut de gamme résilients des villes de rang 1 à 3 ont été les principaux moteurs, alimentant la demande de produits phares. Dans le même temps, la demande pour les appareils bas et milieu de gamme est restée faible, ce qui a entravé la croissance globale du marché, car ils représentent plus de la moitié du marché des smartphones en Chine.

“La montée d’Apple à la première place en 2023, en particulier à la lumière de la concurrence renouvelée de Huawei et du faible sentiment de dépenses, marque un énorme succès pour Apple”, a déclaré Arthur Guo, analyste de recherche principal chez Client System Research pour IDC Chine. “Apple y est parvenu grâce à des promotions de prix opportunes sur ses canaux tiers, qui ont stimulé la demande. Pendant ce temps, Honor a maintenu sa position de numéro 2 grâce à l’amélioration de ses partenariats de distribution et à une stratégie de produits complète, capturant le haut de gamme avec son succès. gamme pliable et gamme basse à moyenne avec plusieurs modèles populaires.

« Un fait marquant que nous ne devrions pas manquer au 4ème trimestre 2023 a été le retour de Huawei dans le Top 5 après plus de deux ans », a déclaré Will Wong, directeur de recherche senior pour les appareils clients chez IDC Asie/Pacifique. “Cela ne fera qu’intensifier la concurrence, car aucun fournisseur ne voudra perdre sa place dans le top 5 du plus grand marché mondial des smartphones.”

Marché chinois des smartphones, 5 principales entreprises, part de marché 2023 et 2022 et croissance d’une année sur l’autre Entreprise Part de marché 2023 Part de marché 2022 Croissance 2023/2022 1. Pomme 17,3% 16,8% -2,2% 2. Honneur 17,1% 18,1% -10,3% 3.OPPO 16,7% 17,5% -9,4% 4. vivant 16,5% 18,6% -15,5% 5. Xiaomi 13,2% 13,6% -8,5% Autres 19,1% 15,3% +19,0% Total 100,0% 100,0% -5,0% Source : IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, T4 2023

Marché chinois des smartphones, 5 principales entreprises, part de marché des quatrième et quatrième trimestres 2022 et croissance d’une année sur l’autre Entreprise Part de marché au 4T23 Part de marché au 4T22 Croissance 4T23/4T22 1. Pomme 20,0% 20,6% -2,1% 2. Honneur 16,8% 17,1% -0,9% 3. vivo 15,7% 17,4% -8,4% 4.Huawei 13,9% 10,3% +36,2% 5.OPPO 13,7% 16,5% -16,1% Autres 20,0% 18,1% +11,9% Total 100,0% 100,0% +1,2% Source : IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, T4 2023

