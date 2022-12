Apple obtient un brevet dans le cas de la technologie de surveillance cardiaque AliveCor

Pomme a décroché une victoire contre AliveCor, une société de dispositifs médicaux qui fabrique des ECG personnels, dans une bataille de longue date sur la technologie de surveillance cardiaque portable.

L’Office américain des brevets et des marques Commission de première instance et d’appel des brevets a déterminé mardi que trois brevets d’AliveCor concernant la détection de maladies cardiaques, telles que les arythmies cardiaques, n’étaient pas brevetables. Le conseil a conclu que les brevets étaient “évidents” suite aux progrès antérieurs de la recherche et de la technologie.

Fin 2020, AliveCor avait a poursuivi le géant de la technologie, alléguant des outils inclus dans l’Apple Watch Series 4 et plus tard enfreint les brevets d’AliveCor. AliveCor avait précédemment lancé le KardiaBand, un accessoire pour l’Apple Watch qui pouvait enregistrer des ECG et alerter les utilisateurs d’éventuelles anomalies. Il a retiré le produit en 2019, peu de temps après qu’Apple ait révélé les fonctionnalités ECG natives.

AliveCor a également porté l’affaire devant le Commission du commerce international cherchant à interdire les ventes américaines de montres Apple en raison de la prétendue contrefaçon de brevet et a déposé une costume antitrust. En juin, un juge administratif de l’ITC a rendu une première décision selon laquelle Apple violé deux des brevets d’AliveCor. Une décision finale est attendue la semaine prochaine.

Un porte-parole d’AliveCor a déclaré MobiHealthActualités la société attendrait avec intérêt la détermination distincte de l’ITC.

“AliveCor est profondément déçu et n’est pas du tout d’accord avec la décision d’aujourd’hui du PTAB et fera appel de cette décision. Nous continuerons à défendre vigoureusement et à lutter pour protéger nos brevets dans l’intérêt de nos clients”, a écrit le porte-parole dans un e-mail.

Apple a récemment déposé son propre procès en brevet contre AliveCor, disant qu’il veut “mettre les pendules à l’heure quant à qui est le véritable pionnier”. Dans un communiqué, le géant de la technologie a déclaré que la décision du PTAB devrait avoir un impact sur la décision à venir de l’ITC.

“Les équipes d’Apple travaillent sans relâche pour créer des produits et des services qui responsabilisent les utilisateurs, y compris les fonctionnalités de pointe en matière de santé, de bien-être et de sécurité que nous avons indépendamment développées et intégrées à Apple Watch”, a écrit un porte-parole d’Apple dans un e-mail. “La décision d’aujourd’hui confirme que les brevets AliveCor revendiqués dans l’ITC contre Apple sont invalides.”

LA GRANDE TENDANCE

Apple a a continué à mettre à jour son portable, en lançant l’Apple Watch Series 8, une nouvelle version de la SE et de l’Ultra à bas prix cet automne. Il a également ajouté de nouveaux outils via son système d’exploitation, y compris une fonction d’historique de fibrillation auriculaire qui a reçu l’autorisation 510(k) de la FDA.

Cet été, AliveCor a annoncé un Cycle de série F non divulgué dirigé par GE Healthcare. Elle avait précédemment levé 65 millions de dollars en 2020. La société a également lancé un ECG personnel de la taille d’une carte de crédit et un programme de santé cardiaque pour les employeurs, les régimes de santé et les systèmes de santé en 2022.