Apple obtient l’approbation de la FDA pour transformer les Airpods en prothèses auditives

Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de tester toute perte auditive à l’aide des Airpods d’Apple, puis d’augmenter certaines fréquences pour améliorer leur fonction auditive.

La volonté d’Apple d’étendre les capacités des Airpods a franchi un obstacle majeur, puisqu’une nouvelle fonctionnalité d’aide auditive a été approuvée par la Food and Drugs Administration (FDA) des États-Unis.

L’agence américaine a autorisé ce qu’elle décrit comme le premier appareil logiciel d’aide auditive en vente libre – une fonctionnalité incluse avec les Apple Airpods Pro 2. Apple a annoncé cette fonctionnalité plus tôt cette semaine lors de l’événement « It’s Glowtime », où elle a également dévoilé la gamme iPhone 16.

Cette fonction d’aide auditive permet aux utilisateurs de tester leurs oreilles pour détecter une éventuelle perte auditive. Les Airpods peuvent ensuite utiliser ces données pour fonctionner comme une « aide auditive de qualité clinique », en amplifiant certaines fréquences pour améliorer la fonction auditive chez toute personne souffrant d’une perte auditive légère à modérée.

Apple a déclaré que cette fonction peut être utilisée à la fois dans le monde réel et pour l’appareil lui-même, car elle appliquera automatiquement le profil auditif d’un utilisateur à la musique, aux films, aux jeux et aux appels téléphoniques sur ses appareils Apple.

Selon la FDA, plus de 30 millions d’adultes américains signalent un certain degré de perte auditive et les appareils auditifs ont été associés à une réduction de la gravité du déclin cognitif, de la dépression et d’autres problèmes de santé chez les personnes âgées.

« La perte auditive est un problème de santé publique majeur qui touche des millions d’Américains », a déclaré le Dr Michelle Tarver, directrice par intérim du Centre des dispositifs et de la santé radiologique de la FDA.

« L’autorisation de mise sur le marché d’un logiciel d’aide auditive en vente libre sur un produit audio grand public largement utilisé constitue une nouvelle étape qui fait progresser la disponibilité, l’accessibilité et l’acceptabilité de l’assistance auditive pour les adultes souffrant d’une perte auditive perçue légère à modérée. »

Apple n’a pas commenté cette dernière évolution. Le géant de la technologie a enregistré des succès en mettant en œuvre des fonctionnalités de santé numérique dans ses produits.

Plus tôt cette année, la fonction d’historique de fibrillation auriculaire de l’Apple Watch a été approuvée par la FDA pour être utilisée dans des études cliniques, sous la Outils de développement de dispositifs médicaux programme. La fibrillation auriculaire est un rythme cardiaque irrégulier dans lequel les cavités supérieures du cœur battent de manière désynchronisée par rapport aux cavités inférieures.

La fonction de montre intelligente permet aux utilisateurs d’enregistrer leur fréquence cardiaque pour détecter les périodes de fibrillation auriculaire, afin d’obtenir un aperçu plus approfondi de cette condition, par exemple à quel moment elle survient le plus fréquemment.

Ne manquez pas les connaissances dont vous avez besoin pour réussir. Inscrivez-vous à Bulletin quotidienLe condensé des actualités scientifiques et technologiques incontournables de Silicon Republic.